Встряхнуть кошельки: деньги россиян пересчитают по-новому

В Росстате решили заново подсчитать доходы граждан за предыдущие два года, принимая во внимание дополнительные источники трат и сбережений. Теперь учтут заработки самозанятых, траты на каршеринг, курьерскую доставку, фитнес-центры. Пересмотренные данные по расходам и сбережениям населения за 2018–2020 годы будут опубликованы в марте 2022 года. Зачем это нужно — читайте в материале NEWS.ru.

Как будут считать

О планах Росстата стало известно из презентации Минэкономразвития об итогах деятельности и задачах на будущее. Министерству предстоит обеспечить полный охват источников информации для определения уровня благосостояния россиян. Методы расчёта объёма услуг, оказываемых населению, планируется скорректировать. Изменится и методика подсчёта доходов и расходов, будут учитываться дополнительные источники трат и сбережений.

Росстат учтет расходы россиян на каршеринг и курьерскую доставку, а также занятия фитнесом. Кроме того, с 2022 года планируется начать подсчитывать данные IT-сферы — оплату онлайн-кинотеатров, облачных хранилищ, платных подписок на игровые сервисы.

Объемы трат предлагается отслеживать по данным контрольно-кассовой техники, по результатов переписи малого бизнеса и доходы самозанятых, получающих плату за свои услуги и товары. А для оценки сбережений — сводки Центробанка о движении средств на брокерских счетах физических лиц.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Росстате предполагают, что новая методика позволит «точнее оценивать баланс доходов и расходов, анализировать поведение граждан в различных экономических условиях и прогнозировать возможные последствия тех или иных решений». А саму необходимость корректировки системы статистического учёта там объясняют развитием экономики, появлением новых моделей потребления и ростом инвестиционной активности.

Где искать деньги

Старая методика подсчёта не учитывала доходы самозанятых, а для многих плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) самозанятость — дополнительный источник средств, комментирует директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец. В этом смысле на общую ситуацию с доходами населения новый налоговый режим может влиять существенно. По крайней мере достаточно, чтобы Росстат взял его в расчёт, объясняет эксперт.

При этом смотреть действительно нужно чуть глубже в прошлое, на 2019, 2020 и 2021 годы — время работы нового режима и сравнивать их с последующим годами, 2022 годом и далее, иначе получится не совсем объективное сравнение, так как в прошлых отчётах не фигурировал новый источник дохода для миллионов людей, — рассказал Сухоставец NEWS.ru.

Для сравнения: число самозанятых россиян уже достигло 3 млн, в то время как индивидуальных предпринимателей в стране — 3,2 млн. За всё время работы нового налогового режима (с лета 2020 спецрежим был распространён на всю страну) их доход превысил 525 млрд рублей. Если считать совсем грубо, то это по меньшей мере 175 тысяч рублей на каждого налогоплательщика за год или в среднем около 15-20 тысяч задекларированного через ФНС дохода в месяц, говорит Сергей Сухоставец. И это только то, что касается доходов самозанятых.

Статистика и жизнь

В 2019 году Росстат уже корректировал методику расчёта реальных доходов, начав публиковать данные по показателю раз в квартал, а не раз в месяц, как раньше. Ведомство тогда уточнило способы определения доходов населения по ряду статей, среди которых, например, «оплата наёмных работников», «доходы от предпринимательской деятельности».

Новая методика позволила учесть расходы на товары и услуги вне торговой сети и в зарубежных интернет-магазинах. В итоге располагаемые денежные доходы россиян за 2018 год выросли на 0,1%, хотя до изменения методики Росстат рапортовал об их падении на 0,2%. А за 2017 год после того же пересчёта доходы граждан составили 52,193 трлн рублей, в то время как по прежней методике выходило только 48,094 трлн рублей. Откуда возникла разница более чем в 4 трлн рублей никто точно не объяснил.

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Вопрос вызывает не факт смены методики подсчётов, ведь формально Росстат в праве устанавливать методику, которую хочет. Сам её создаёт, сам же её и применяет. Вопрос в том, почему при изменении методологии результаты, за редким исключением, только улучшаются. Насколько могут отображать реальность новые данные?

Действительно, сложно не заметить, что изменение методики Росстата или других ведомств в последние годы значительно улучшает картину жизни в России, соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Доходы растут, инфляция не такая высокая, как отмечают люди, количество бедных снижается и т.д. Это в определённом смысле делает статистику менее правдоподобной, всегда приходится иметь в виду, что ситуация год от года меняется по причине другой системы подсчётов, — пояснил эксперт NEWS.ru.

По мнению многих специалистов, статистику от Росстата всегда стоит рассматривать в сравнении с другими данными. Так, по официальной информации, уровень инфляции сейчас около 8%, тогда как ресурсы, собирающие аналитику на основе кассовых чеков в ритейле (миллионы чеков по стране ежедневно) говорят в пользу того, что она может превышать этот показатель почти вдвое.

Артём Деев делает вывод, что подсчеты статистики могут попыткой исправить ситуацию, но лишь на бумаге. Так что стоит ожидать, что рост доходов по новой методике окажется значительным, считает он. Чтобы проверить это предложение, нужно всего лишь дождаться весны.