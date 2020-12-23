«ВСМПО-Ависма» ответила на введение санкций США

https://static.news.ru/photo/4fa400dc-44d5-11eb-9083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Введенные со стороны США санкции не окажут влияния на производственный процесс, заявили в компании — производителе титана «ВСМПО-Ависма».

В компании отметили, что согласно последним изменениям в законодательстве США, при использовании американских технологий необходимо согласие Вашингтона. Однако при производстве титана на «ВСМПО-Ависма» используются только российские технологии, поэтому санкции США не окажут никакого влияния, сказали РБК в компании.

Применяются только российские технологии и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать, — заявили там.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в Ростехе отреагировали на внесение корпорации в новый санкционный список американского Минюста. По мнению представителя корпорации, это является очередным витком недружественных действий США.

Ранее Министерство торговли США обнародовало перечень из 103 компаний из Китая и России, связанных с вооружёнными силами, в отношении которых будут применены ограничения на экспорт. Всего в списке 45 российских компаний и 58 предприятий из Китая, в том числе российская корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», Объединённая авиастроительная корпорация и другие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые американские санкции в отношении России — это очередной враждебный шаг со стороны Вашингтона, который всё больше отдаляет возможность нормализации отношений между двумя странами.