ВШЭ: экономика России не оправится от коронавируса до весны 2021-го

https://static.news.ru/photo/092b6e4e-7a1c-11ea-8100-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высшая школа экономики опубликовала консенсус-прогноз изменения национального ВВП. Российская экономика потеряет 8,1% во втором квартале 2020 года и продолжит падать до апреля-мая 2021-го, считают аналитики.

По прогнозу, вместо планировавшегося годового роста ВВП на 1,8% экономика России в 2020 году просядет на 2%. Причинами спада названы ограничения из-за коронавируса, падение нефтяных цен и ослабление курса рубля.

Восстановление экономики начнётся во втором квартале 2021-го, когда ВВП увеличится на 7,2%. Рост в следующих кварталах замедлится, но год завершится с 2,3% — даже лучшим показателем, чем ранее прогнозировала ВШЭ.

Инфляция, хотя на какое-то время и превысит целевой уровень в 4%, останется под контролем. Большинство экспертов предполагают, что ЦБ не будет манипулировать своей ключевой ставкой. Инфляция в 2020 году теперь ожидается на уровне 5,3% против 3,8%, — цитирует исследование ТАСС.

Как писал NEWS.ru, c 28 марта в стране действует режим самоизоляции — закрылись большинство магазинов, развлекательные заведения, компании по возможности перешли на удалённый режим работы. Ограничения введены из-за вспышки коронавируса.