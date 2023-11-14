Всемирный банк заговорил о новом кризисе. Чего ждать России и миру? Эксперты: кризис 1970-х вместе с санкциями может уронить цены на российскую нефть

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Представители Всемирного банка предупредили мир о рисках повторения кризиса 1970–1980-х годов. Тогда из-за высокой инфляции американский центробанк слишком долго держал период высоких ставок, из-за которых долларовые долги ряда стран привели их к банкротству. И сейчас западные центробанки делают то же самое. Выльется ли это в новый глобальный кризис и ударит ли он по России, расскажет NEWS.ru.

Что за кризис 1970–1980-х

Кризис начал разворачиваться, когда добыча нефти в Соединенных Штатах и некоторых других частях мира достигла пика в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Это совпало с тем, что в октябре 1973 года Организация арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК) во главе с Саудовской Аравией объявила нефтяное эмбарго для стран, которые тогда же поддерживали Израиль во время войны Судного дня. Первоначально эмбарго нацелили на Канаду, Японию, Нидерланды, Британию и Соединенные Штаты, хотя позже санкция также распространилась на Португалию и Южную Африку.

Последовавшее за этим сильное повышение цен разгоняло инфляцию. В результате американский центробанк — Федеральная резервная система (ФРС) — начал повышать ставку. А чем выше была ставка, тем дороже становились кредиты в долларах для тех стран, которые кредитовались у западного мира. В основном речь идет о странах Латинской Америки.

И хотя в 1970-х эти страны были очень состоятельными за счет продажи нефти, эти долги их подкосили уже в 1980-е, когда из-за падения спроса на дорогую нефть мировые цены на нее начали падать. И если на пике в 1980-м они превышали $35 за баррель (что эквивалентно $124 за баррель в ценах 2022 года), то в 1986 году они упали с $27 до уровня ниже $10 (с $72 до $27 в ценах 2022 года). В результате латиноамериканские страны начали резко терять в деньгах и объявлять дефолты. Самые известные случились в Мексике (в 1982-м), Бразилии (в 1987-м) и Эквадоре (в 1999-м).

Фото: Bertram/dpa/Global Look Press Нефтяной кризис 1973 года

О чем предупреждает Всемирный банк

Сейчас, как и в 1970-х, ФРС, а вместе с ним и Европейский центробанк (ЕЦБ) держат высокие ставки. И это очень беспокоит представителей Всемирного банка. И его президент Аджай Банга, и главный экономист Индермит Гилл еще в октябре предупредили, что последствия внезапного перехода к эпохе повышенных затрат по займам могут быть тяжелыми.

«Я думаю, что процентные ставки останутся высокими еще долгое время. Это может быть сложным событием во многих отношениях как для инвестиций, так и для людей, которые за годы привыкли к более низким процентным ставкам», — сказал Банга.

Это мнение последовало за оценкой, сделанной Международным валютным фондом, о том, что инфляция в следующем году будет быстрее, чем предполагалось ранее. А это значит, что ставки действительно могут оставаться высокими еще долго. В свою очередь Гилл заявил, что высокие ставки снижают экономический рост экономик в разных странах.

После этого Гилл и привел пример 1970-х годов, когда ФРС тоже длительное время держала высокие ставки, и сказал, что один из уроков заключался в том, что это может продлиться не год и не два.

«Та ситуация привела к банкротству около 24 стран. Мы должны ожидать, что некоторые страны сейчас столкнутся с проблемами», — сказал он.

Что говорит о риске повторения кризиса

Ситуацию уже осложняет геополитическая обстановка, говорит в беседе с NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Повторение кризиса 1970-х из-за высоких ставок мировых центробанков теоретически возможно, и причины могут включать в себя изменения в мировой экономике, падение цен на нефть и дефолты стран. Это могло бы вызвать сценарий, аналогичный тому, о котором нас предупреждают», — заметил эксперт.

Пока экономическая активность и занятость в развитых странах чувствует себя значительно устойчивее к повышению процентных ставок, чем можно было ожидать, объясняет NEWS.ru руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Но в то же время мир живет с существенно более высокой долговой нагрузкой, чем в 1970-е. Это относится и к государственному, и к корпоративному сектору, а в финансовом секторе возросла роль небанковских финансовых институтов, недостаточно регулируемых центробанками.

«В ситуации, когда мир с 2008 по 2021 год привык жить в условиях очень низких или отрицательных процентных ставок, а сейчас они резко выросли, высокая долговая нагрузка — это потенциальная мина, и пока никто не знает, взорвется она или нет», — отмечает Беленькая.

Экономист Денис Ракша добавляет, что остро обстоит дело с конфликтом Израиля и сектора Газа на Ближнем Востоке. Если в него втянутся Иран, Ливан, Сирия и другие страны региона, цены на нефть могут взлететь, и это снова разгонит инфляцию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Конечно, чем дольше центробанки придерживаются жесткой денежно-кредитной политики (высоких ставок), тем выше будет риск негативных последствий для мировой экономики, и риски будут нарастать как для инвесторов, так и для рядовых граждан, признает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Но не факт, что все это закончится именно кризисом, говорит аналитик.

Что может отложить или отменить кризис

Деев отмечает, что на горизонте уже показались некоторые плоды жесткой кредитно-денежной политики центробанков многих стран. Согласно сентябрьскому прогнозу экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в странах G20 общая инфляция замедлится и по итогам 2023 года составит 6% против с 7,8% годом ранее. И тренд на замедление инфляции продержится где-то два года.

Со ссылкой на аналитиков финансовой группы «Финам» Деев отмечает: в США в 2023 году общая инфляция замедлится до 3–3,5%, а в 2024-м — до 2,5–3%. В еврозоне — примерно до 5,6% в этом году и 3–3,5% в следующем. Россия же завершит этот год с показателем инфляции в 6,5–7%, а в 2024 году выйдет на расчетные 4%. «Если все пойдет именно по такому сценарию, повторения кризиса 1970-х годов удастся избежать», — говорит Деев.

Экономист Денис Ракша в разговоре с NEWS.ru отмечает, что период высоких ставок ФРС, который идет сейчас, может завершиться уже через год. Кроме того, говорит эксперт, сейчас коммуникация между мировыми финансовыми институтами лучше, чем в 1970–1980-е. И ФРС может дать сигнал странам, имеющим долларовые долги, о том, когда она снизит ставки, и вместе с Международным валютным фондом помочь их реструктурировать.

Что угрожает России

Шнейдерман подчеркивает, что для России такой кризис, если он произойдет, был бы чреват снижением цен на нефть. Это ударило бы по выручке экспортеров и стабильности бюджета страны.

В отличие от экономики СССР российская экономика более адаптивна, говорит Беленькая. Благодаря большому объему рыночного сектора, гибкости цен, плавающему обменному курсу она практически не зависит сейчас от внешнего долга — и тем самым более устойчива к внешним шокам. Тем не менее она соглашается, для российской экономики мировой спрос на ее сырье остается в среднесрочной перспективе ключевым внешним фактором риска.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ракша же подчеркивает: хоть Россия и отрезана от мировой финансовой системы, последствия такого кризиса она на себе почувствует. Да, сначала цены на нефть могут вырасти очень сильно, но объемы закупок могут сократиться, потому что не все смогут позволить себе дорогое топливо. Кроме того, закупки российской нефти уже ограничены санкциями. В результате России придется давать скидки, чтобы ее сырье продолжили покупать. А потом мировые цены на нефть упадут — и это снова ударит по нашей стране, резюмирует Ракша.

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