Всемирный банк сохранил прогноз роста мировой экономики на 2024 год Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики на 2,6% в 2024 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Темпы роста мировой экономики в текущем году составят 2,6%, заявили во Всемирном банке по итогам июньского доклада. Отмечается, что в период с 2025 по 2026 год ожидается незначительное повышение этих показателей.

Как ожидается, в 2024 году, впервые за последние три года, темпы роста мировой экономики стабилизируются, но на низкой, по сравнению с недавними историческими показателями, отметке. <...> По прогнозам, темпы роста мировой экономики в 2024 году останутся на уровне 2,6%, а в 2025–2026 годах незначительно повысятся: в среднем до 2,7%, — сказано в докладе.

Авторы материала также отметили, что такие показатели намного ниже среднего показателя в 3,1% за последние 10 лет, которые предшествовали пандемии коронавируса. Кроме того, отмечается, что в 2024–2025 годах темпы экономического роста в развивающихся странах составят в среднем 4%. В развитых странах эти показатели в текущем году сохранятся на уровне 1,5%, а в следующем — повысятся до 1,7%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день темпы роста российской экономики опережают среднемировые. Глава государства отметил, что Россия успешно выполнила поставленную цель войти в четверку крупнейших экономик мира, обогнав Японию и Германию.