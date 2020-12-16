Всемирный банк предрёк стоимость нефти в 2021 году на уровне $44

https://static.news.ru/photo/9fad0c54-3f8f-11eb-9148-fa163e074e61_660.jpg Фото: sibur.photas.ru

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост стоимости нефти в 2021 году до отметки в $44 за баррель по сравнению с прогнозной ценой 2020-го, равной $41 за баррель, заявили эксперты финансовой организации. В 2022-м, считают аналитики, цена на чёрное золото поднимется до отметки $50 за баррель.

В июньском отчёте ведомства специалисты ожидали роста котировок в 2021 году до $38 за «бочку», в 2020-м — до $41. Средняя стоимость в 2020-м прогнозировалась на уровне $32 за баррель, передаёт портал RNS.

В ВБ также отмечают, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) окажет длительное воздействие на потребление углеводородов, которое к концу 2021-го останется на 5% ниже трендов, отмечавшихся до начала вспышки недуга. Основными рисками для ценовых прогнозов, по оценке Всемирного банка, являются продолжительность и степень тяжести распространения заболевания, включая темп создания и применения безопасных и эффективных вакцин.

Впрочем, если вакцину [от COVID-19] распространят быстрее, чем предполагается в настоящее время, рост потребления нефти в 2021 году может быть более значительным, — отметили в ведомстве.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста добычи нефти вне ОПЕК+ до 0,4 млн баррелей в сутки в 2021 году. Как сообщается в ежемесячном докладе агентства, по итогам текущего года МЭА по-прежнему прогнозируется падение добычи нефти в странах вне альянса ОПЕК+ на 1,3 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что фьючерсы на смесь марки Brent недавно впервые с марта 2020 года превысили отметку в $50 за баррель. Такая динамика торгов говорит об оптимизме на рынке в ближайшем будущем. На увеличение стоимости нефти частично повлияла «эйфория» на фоне начала вакцинации от COVID-19. Однако необходимо несколько месяцев, прежде чем критическая масса получивших препарат среди экономически активных граждан достигнет своего пика, считают в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с прогнозом, что мировой спрос на нефть будет расти в течение ближайших пяти лет на 1% ежегодно. Потом начнётся падение на 0,1%.