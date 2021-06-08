Всемирный банк спрогнозировал рекордный за 80 лет рост экономики

https://static.news.ru/photo/7c71c184-c866-11eb-b83d-96000091f725_660.jpg Фото: Song Weiwei/XinHua/Global Look Press

Всемирный банк улучшил прогноз по росту мировой экономики в этом году. Если он сбудется, восстановление станет рекордным за 80 лет. Об этом сообщается в докладе ВБ по перспективам мировой экономики, пишет РИА Новости.

Так, рост мировой экономики ожидается на уровне 5,6%. Такой показатель на 1,5 процентного пункта выше, чем в прошлом прогнозе. Как уточняется, такое улучшение ситуации будет спровоцировано интенсивным подъёмом экономической активности в нескольких крупных странах.

Аналитики также считают, что в 2022 году рост мировой экономики составит 4,3%, январские прогнозы были на 0,5 процентного пункта ниже. В прогнозе также говорится, что в 2020 году мировой ВВП упал на 3,5%, и ряд развивающихся стран мира до сих пор испытывают трудности из-за пандемии коронавируса.

Ранее Всемирный банк улучшил прогнозы по российской экономике. Так, в 2021 году уровень бедности в России сократится до 11,4%, а рост ВВП страны составит 3,2%.