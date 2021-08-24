Всемирный банк остановил выплаты в Афганистан

Всемирный банк приостановил финансирование проектов в Афганистане из-за захвата власти в стране представителями запрещённой в Российской Федерации террористической группировки «Талибан». Подробнее об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя организации.

Мы приостановили выплаты в рамках наших операций в Афганистане, и мы внимательно отслеживаем и оцениваем ситуацию в соответствии с нашими внутренними политиками и процедурами, — заявила представитель Всемирного банка.

Ранее Соединённые Штаты заморозили значительную часть национальных резервов Афганистана: общая сумма составляет $7 млрд, притом что за неделю до этого совокупные запасы афганского Центрального банка составляли всего $9 млрд. Однако экономист и эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович рассказал, каким способом талибы могут восстановить экономику страны, не прибегая к выращиванию опиатов и торговле оружием и людьми.