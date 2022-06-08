Всемирный банк одобрил новую выплату Украине в размере $1,49 млрд Всемирный банк одобрил помощь Украине в размере $1,49 млрд

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Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине. Её размер составит $1,4 млрд. Информация об этом появилась на официальном сайте международной финансовой организации.

Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине дополнительной финансовой помощи в размере $1,49 млрд, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, средства пойдут на выплату заработной платы госслужащим и соцработникам в стране.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Киеву военной и гуманитарной помощи на сумму $40 млрд. Украина получит передовые системы вооружения, в частности артиллерию дальнего действия.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС подтвердили готовность предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере €9 млрд. Такую сумму макрофинансовой помощи для Киева прежде называла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.