Всемирный банк оценил уровень доходов России Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов

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В опубликованном отчете Всемирного банка (ВБ) сказано, что Россия является страной с высоким уровнем доходов. К этой категории относятся государства с доходом не менее $13 845. В России этот показатель достиг $14 250 валового дохода. Исполнительный директор от России в банке Роман Маршавин в разговоре с ТАСС оценил этот факт.

Данный шаг со стороны ВБ означает признание авторитетным мировым институтом успехов экономической политики российских властей за последнее десятилетие, несмотря на вводимые против нас незаконные торговые и финансовые ограничения, — подчеркнул эксперт.

В документе ВБ отмечается, что на российскую экономику существенное влияние оказало повышение активности в военной сфере в 2023 году. Она вызвала подъем в торговле (+6,8%), финансовом секторе (+8,7%) и строительстве (+6,6%).

Страны Азии, от Индии до Индонезии, все меньше зависят от Вашингтона и делают разворот в сторону России и Китая, заявила ранее обозреватель Bloomberg Каришма Васвани. По ее словам, одним из примеров служит заинтересованность Малайзии в присоединении к БРИКС. Как отметила Васвани, БРИКС представляет собой альтернативу возглавляемым Западом институтам, таким как Всемирный банк и Международный валютный фонд, который ввел болезненные меры после азиатского финансового кризиса в конце 1990-х.