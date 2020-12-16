Всемирный банк назвал условия для роста экономики РФ

https://static.news.ru/photo/d242b0e4-4000-11eb-b806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Рост российской экономики возможен при пересмотре политики импортозамещения, поддержании сектора услуг и создании национального института по привлечению инвестиций. К такому выводу пришёл Всемирный банк, зафиксировавший свои рекомендации в отчёте.

Западные эксперты уверены, что России стоит снизить импортные пошлины, отказаться от устаревших правил технического регулирования и особое внимание уделить правам инвесторов и их защите. Снижение ввозных пошлин позволит облегчить доступ к высококачественным ресурсам и сократит время на таможенные процедуры оформления, пишут «Известия».

Пока же Россия не может продемонстрировать полную вовлечённость в международную торговлю и сеть прямых иностранных инвестиций. Но это всего лишь означает наличие неосвоенного потенциала у страны, уверены специалисты.

Реализация рекомендованного ВБ пути несёт много преимуществ для РФ. Это позволит достичь национальных целей, диверсифицировать экономику, увеличить валовый продукт и выгоды от традиционной торговли.

Российские экономисты уже оценили рекомендации западных коллег. Мнение сложилось неоднозначное: с одной стороны, Всемирный банк предлагает «только хорошее», с другой — то же предложение открыть рынок для зарубежных производителей может навредить экономическим интересам страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уходящий год многим запомнится растущей угрозой потери привычного уровня доходов. На скорое улучшение жизни гражданам рассчитывать не стоит, предупреждают экономисты.