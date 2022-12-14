Назван крупнейший должник России в 2021 году Всемирный банк сообщил, что Белоруссия стала крупнейшим должником России по итогам прошлого года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам прошлого крупнейшим должником России стала Белоруссия, передает РИА Новости, ссылаясь на информацию Всемирного банка. Также в первую тройку по этому показателю попали Бангладеш и Индия. Долг Минска в итоге дошел до отметки в 8,5 миллиарда долларов. Это значение год к году выросло на 1,9%. Бангладеш задолжал Москве 4,4 миллиарда долларов, показатель подскочил почти на треть. Долг Индии составил 3,3 миллиарда долларов (+11,7%).

Пятерку должников РФ по итогам прошлого года замыкают Вьетнам и Йемен. Эти страны должны России 1,5 и 1,17 миллиарда долларов соответственно. На одну позицию вниз сместился Афганистан. Долговые обязательства этого государства составили 1,16 миллиарда долларов.

Самый заметный рост задолженности зафиксирован в случае с Узбекистаном. Показатель республики вырос до 254,7 миллиона долларов (+77%). Долг Египта в 2021 году увеличился на 63,7% — до 867,2 миллиона долларов.

Впервые за 30 лет в списке российских должников оказался Иран. Страна задолжала шесть миллионов долларов. Общий список из стран-должников РФ состоит из 38 стран. Сумма достигла отметки в 26,54 миллиарда долларов.

Ранее аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza рассказала, что российский бизнес снизил кредитную зависимость на фоне роста ставок до девятилетнего минимума. Отмечается, что доля заемных средств среди активов российских предприятий в конце первого полугодия 2022 года упала до 46,9%.

Наименее зависимыми от кредитов считаются Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская, Вологодская и Астраханская область — там доля собственных средств у предприятий составляет не менее 70%.