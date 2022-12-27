Все лицензии иностранных компаний на недра переоформлены на юрлица в РФ

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Все лицензии иностранных недропользователей на участки недр на территории России были переоформлены на российские юридические лица, сообщили ТАСС в Минприроды РФ. По данным ведомства, это 49 лицензий на углеводородное сырье и подземные воды.

На данный момент все лицензии, которые находятся в компетенции Роснедр, переоформлены. Это 49 лицензий на углеводородное сырье и подземные воды, — отметили в Минприроды.

В министерстве напомнили, что, согласно внесенным изменения в закон «О недрах», иностранные компании исключаются из сферы недропользования. Так, все такие недропользователи должны были переоформить лицензии на российские юридические лица, иначе лицензии могли аннулировать.

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ о том, что в России сделки с участием нерезидентов из так называемых недружественных стран, в которые будут вовлечены отечественные финансовые организации, будет одобрять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Данный указ был подписан 5 августа, он накладывает временный запрет на продажу инвесторами из недружественных государств акций российских стратегических предприятий, нефтяных компаний, банков и производителей оборудования для ТЭК.