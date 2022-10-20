«Все для фронта, все для победы»: аналитик о цене мобилизации экономики РФ Аналитик Беленькая связала переход к мобилизации экономики в России с периодами войн

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Переход экономики на мобилизационные рельсы обычно происходит в периоды войн, когда как никогда актуален лозунг времен Великой Отечественной войны «Все для фронта, все для победы», считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. При этом ради достижения этой цели придется пожертвовать тем, что уровень жизни населения неизбежно будет снижаться, сообщает журнал «Компания». По ее словам, повышение налогов лишает ресурсов бизнес и население, увеличение заимствований со временем может привести к росту государственного долга, а целевая эмиссия провоцирует рост инфляции.

В связи с этим применение таких инструментов должно быть весьма ограниченным и проходить под жестким контролем правительства и Банка России, — считает Беленькая.

Комментируя публикацию ректора РАНХиГС Владимира Мау, который как раз и предложил кабмину подумать над сценарием «экономической мобилизации», аналитик подчеркнула, что мобилизационная экономика отчасти может ускорять внедрение новых институтов и технологий. В качестве примера она привела период Второй мировой войны, когда в США и Советском Союзе развернулись работы по атомным проектам. Однако, по ее словам, подобные прорывы происходили лишь в отдельных отраслях, в то время как не связанные с военным производством сферы страдали от недостатка ресурсов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Беленькая также указала на то, что горькая ирония заключается в том, что с таким предложением выступил Мау, известный как помощник Егора Гайдара и советник наиболее либерального в постсоветской России правительства. Именно оно начинало тяжелый и болезненный переход от плановой экономики к рыночной, уточнила она.

Призывы к переходу на мобилизационную экономику вполне логичны в реалиях, в которых в настоящее время пребывает Россия, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Он выразил уверенность в том, что отныне подходы к управлению экономикой и расстановке приоритетов должны существенно поменяться. Весь вопрос кроется в нюансах: что, собственно, понимается под мобилизационной экономикой.

Если в общих чертах, это означает увеличение госзаказа, госрасходов, перекачивание ресурсов из потребления частного в государственное — то есть на снабжение армии и т. д., — считает Брагин.

19 октября президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Во время заседания Совбеза глава российского государства отметил, что до вступления этих регионов в состав России там уже действовал режим военного положения. Путин пояснил, что теперь этот режим необходимо оформить в рамках российского законодательства. Согласно указу Путина, на территориях субъектов РФ в соответствии с федеральным законом «Об обороне» будут созданы штабы территориальной обороны.

Президент также подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Также во всех остальных регионах России вводится режим базовой готовности, который предусматривает усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов транспорта.

Режим военного положения на ставших российскими бывших украинских территориях предусматривает, что в регионах, где оно введено, граждан могут привлекать к работам на нужды обороны и для ликвидации последствий применения оружия противником, а также для восстановления объектов экономики.