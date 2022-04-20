«Вред от них очевиден»: Арефьев объяснил, зачем нужно выйти из ВТО и МВФ

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев прокомментировал NEWS.ru поручение спикера Госдумы Вячеслава Володина изучить вопрос целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации (ВТО), Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, членство в этих организациях ничего не даёт России и грозит огромными штрафами в условиях взятого сейчас экономического курса на самодостаточность в условиях санкций.

Арефьев заявил, что в ВТО, Международный валютный фонд и Всемирную организацию здравоохранения Россию «затащили» в 1990-е годы. По его словам, в ВТО РФ вступила, перестав выпускать товары, регламентируемые правилами этой организации, и обязалась не выпускать их и впредь, а ВОЗ вместо охраны здоровья людей занимается «коммерческими продвижениями», свидетельством чему стала пандемия коронавируса.

По словам эксперта, в Международном валютном фонде от России потребовали повысить пенсионный возраст и официально уменьшить долю государственной собственности, снизив таким образом уровень доходов. При этом формально рекомендательные требования этих организаций оказываются для России обязательными под угрозой крупных штрафов.

Вред от них очевиден. <...> Мы платим огромные членские взносы, мы платим огромные штрафы. А за каким чёртом они нам не помогают? Нас обложили со всех сторон санкциями, и эти организации нас не защищают. Зачем они тогда нужны? Надо выходить [из их состава], и как можно быстрее, — подчеркнул Арефьев.

Ранее спикер Госдумы назвал незаконными санкции западных стран против России, заявив, что Москва намерена потребовать компенсацию за тот вред, который они нанесли российской экономике. По его словам, странам Европы рано или поздно придётся его компенсировать.