Доллар впервые за несколько дней поднялся до 75 рублей

https://static.news.ru/photo/c10489fc-541d-11eb-ac23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 11 января, впервые за последние шесть дней курс доллара достиг 75 рублей. Это следует из информации Московской биржи.

На вторник, 12 января, Банк России установил официальный курс американской валюты по цене 74,5157 рубля. Рост составил 64 копейки. Курс евро на следующий день повышен на 1,91 копейки и составит 90,8123 рубля.

Ранее на открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос на 0,37%. По информации на 10:00 по московскому времени он составлял 74,4325 рубля. К 10:03 рост составил уже 0,42%. Соответственно, американская валюта торговалась по 74,47 рубля.

На момент открытия торгов рост единой европейской валюты составлял 0,11%, она оценивалась в 90,6975 рубля за евро. Три минуты спустя рост был зафиксирован уже на уровне 0,16%, евро стоил 90,7475 рубля.

Как писал NEWS.ru, стоимость биткоина в понедельник 11 января падала на 20,75% и в пике достигала отметки в $30,309 тысячи. По данным на 17:33 мск, курс криптовалюты замедлил снижение до 13,1% и находился на уровне $33,171 тысячи.