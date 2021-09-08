Впервые за год в РФ упали цены на бензин

Средние розничные цены на топливо в РФ за неделю с 30 августа по 6 сентября снизились впервые за год. Так, бензин в среднем подешевел на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизтопливо — на 7 копеек, до 50,62 рубля за литр, это следует из данных Росстата.

Цена на АИ-92 уменьшилась на 17 копеек (до 45,99 рубля), на АИ-95 — на 16 копеек (до 49,82 рубля), на АИ-98 — на 8 копеек (до 57,57 рубля за литр).

Топливный рынок в первую неделю сентября пребывал в сбалансированном состоянии, на которое не повлияли ремонты на ряде российских НПЗ. Нефтяные компании полностью насытили внутренний рынок топливом, а объём торгов на бирже серьёзно превышал нормативы ФАС и Минэнерго.

Вследствие этих факторов оптовые и розничные цены внутреннего рынка перешли к снижению <...>. Производство топлива также держалось на повышенных уровнях, — отметили в Росстате.

Цены на топливо в России последний раз падали в 2020 году: на бензин — с 7 по 14 сентября (на одну копейку), а на дизель — с 14 по 21 сентября (на 2 копейки). Рост цены на бензин за год составил почти 7%, или 3,19 рубля, а на дизтопливо — 5,4%, или 2,6 рубля.

Ранее стало известно, что цены на топливо увеличиваться не будут. Об этом 1 сентября заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что правительство почти до нуля сократило экспорт. Именно это и помогло скорректировать цену. По его словам, с традиционным падением спроса с наступлением осени цена будет ещё более нормальной.