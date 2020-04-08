Эффективное и целесообразное использование ликвидных активов России в сумме порядка 18 трлн рублей может хватить максимум на 3-5 лет при негативном раскладе на мировом рынке энергоносителей. Об этом заявил NEWS.ru экономист из РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Ранее ЦБ представлял данные о том, что накопленные ликвидные активы РФ на начало весны составляют не менее 17,7 триллионов рублей. Данная сумма подразумевает сложение депозитов федеральных органов власти, активов правительств регионов, остатки рублей на счетах внебюджетных госфондов и федбюджета, а также включает и преимущественно валютные средства ФНБ, и ту валюту, которая была скуплена Министерством финансов России в начале текущего года.

Всё хорошо, но проблема в том, что нефть может в обозримой перспективе не вернуться к уровню $42+ за баррель, а это обескровит российскую экономику и обнажит проблемы отсутствия альтернативных драйверов развития нашей экономики. Константин Ордов профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова

В этих условиях, предполагает экономический исследователь, очень быстро могут сбыться прогнозы о росте безработных на 10 млн человек, что дополнительно потребует, в соответствии с заявленным повышением пособия, ежемесячно порядка 120 млрд руб. (или 1,44 трлн руб. в год) только на решение этой проблемы.

Таким образом, абстрагируясь от снижения поступлений от подоходного налога, налога на прибыль компаний и т.п. мы понимаем, что этих средств хватит только на три с небольшим года. Ну а самые пессимистичные ожидания резкого снижения доходов от бизнеса и с фонда оплаты труда, потребуют дополнительные расходы по пенсионным и социальным выплатам, а мы слышим, что пенсии планируется повысить опережающими темпами, что приведёт к расходам в сумме не менее 1 трлн руб. и тогда финансовая «подушка» сокращается до менее чем трёх лет, — сказал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Весьма масштабно

По оценкам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, объёмы ликвидных накоплений РФ в 18 трлн руб. являются весьма масштабными. Тем временем, объясняет он, столь существенный объём накоплений, превышающий уровень в 16% ВВП, указывает на сохранение бюджетной жёсткости РФ, так как суммы «зарезервированные» на оказание экономике антикризисной поддержки составляют всего 1,4 трлн руб., порядка 1,3% ВВП.

В условиях жёсткой бюджетной конструкции даже при сохранении подавленной ценовой конъюнктуры в нефти на уровнях $20-30 объёмы трат из данных ликвидных накоплений в этом году вряд ли превысят уровень в 1,5-2 трлн руб. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

Также, по оценкам главного аналитика «БКС Премьер», если в перспективе ближайших лет допустить, что нефть будет сохраняться на уровнях ниже $40, а бюджетное правило будет несколько смягчено, то объёмов резервов может хватить на 4-6 лет, что является достаточно долгим сроком.

Секвестра не избежать

Как считает руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов, «подушка» в 17,7 трлн рублей выглядит «впечатляющей», хотя в истории были случаи и большего её объёма. Так, в начале 2009 года суммарно только два суверенных фонда — Резервный фонд и Фонд национального благосостояния — составляли более 20% от ВВП. Ударивший по экономике кризис при невозможности сократить раздутые в тот момент социальные расходы привёл к тому, что за два года объём этих фондов снизился до менее чем 6% от ВВП.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ради сравнения, в странах Аравийского полуострова объём таких резервов превышает годовой ВВП.

Сейчас трудно сказать однозначно, насколько хватит средств ФНБ и сформированных на депозитах остатках средств федерального правительства. Многое зависит от сценариев, по которым будут развиваться и собственно экономический кризис, и ситуация с пандемией. Очевидно, определенный запас прочности на федеральном уровне есть. Чтобы избежать роста дефицита, власти вряд ли пойдут на сокращение социальных расходов, но секвестра (ограничения или сокращения расходной части госбюджета. — NEWS.ru) по тем или иным статьям избежать не удастся. Владимир Климанов завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук при РАНХиГС завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук при РАНХиГС

В свою очередь доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов полагает, что к нынешнему экономическому кризису, спровоцированному пандемией коронавируса, Россия подошла с достаточно серьёзными резервами и хорошими параметрами бюджета (дефицит 0,9% ВВП, при условно безопасном уровне 3% ВВП), низкими уровнем госдолга и инфляцией.

Все это делает Россию устойчивой даже к значительным шокам. Если, как ожидается, бюджет будет скорректирован для цены нефти $20, то и серьезных трат резервов не потребуется. Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

По его суждению, значительная часть доходов бюджета составляют сейчас поступления от экспорта, что позволяет скомпенсировать падение цен на сырьё снижением курса рубля. Конечно, девальвация рубля «не радует население, но она почти неизбежна в условиях падения нефтяных цен».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Утешением, по словам Сергея Хестанова, является относительно низкая инфляция и некоторый рост импортозамещения в будущем.

Без Кудрина никак

Для спасения экономики России от последствий пандемии коронавируса и снижения цен на нефть необходим пакет антикризисных мер на сумму, эквивалентную не менее чем 7% ВВП страны. Такую цифру назвал в разговоре с порталом РБК глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Он отметил, что обещанная поддержка государства экономике уже превышает 5% ВВП, если считать выпадающие доходы от падения цен на нефть в размере 3-4 трлн руб. только на федеральном уровне, которые предстоит заместить правительству.

Оценка, данная Алексеем Кудриным, в целом выглядит разумной. Однако, сейчас даже примерно невозможно представить себе, насколько продолжительной окажется пандемия коронавируса и насколько глубокими будут негативные последствия от неё. Все прогнозы сейчас делаются из неких «нейтральных» сценариев. При этом никто не отменял и откровенно плохого варианта, например, повторной вспышки эпидемии в различных точках планеты. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Так, расчёт примерных потерь внебюджетных фондов (ПФР, ФСС и ФМС) в случае, если экономика России выйдет на прежние темпы развития через 2-3 месяца, составляет порядка 200 млрд. рублей. А вот если рецессия затянется хотя бы на 9 месяцев, то потери фондов составят уже 2,3 трлн рублей и более. То есть около трети всего объёма фондов.

А ведь 9 месяцев — не такой уж утопичный вариант. Скорее даже, наиболее вероятный. А если кризисные явления продлятся более года? Так что сказать сейчас, насколько долго хватит сформированных резервов, крайне непросто. Нейтральный сценарий предполагает, что на 5-6 лет в том случае, если положение экономики по крайней мере не будет ухудшаться, — сказал Коренев.

Кроме того, экономист отметил, что ситуация с ценами на нефть остаётся в крайне подвешенном состоянии и пока неясно, когда страны, основные экспортеры углеводородов, договорятся о сокращении добычи и на каких условиях. В этих условиях и просчитать действия правительства, если рецессия затянется, практически невозможно, резонно заметил аналитик.