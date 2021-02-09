Возвращение в офлайн: конец удалёнке или начало новых перемен

Удалёнку испытали на себе рядовые россияне и работодатели, которые поняли: не всё так страшно, как кажется на первый взгляд. Вместе с тем сейчас наблюдается общая тенденция на возвращение сотрудников в офисы — в Москве на дистанте остались лишь около 1 млн человек. Но, по мнению экспертов, дистанционная работа будет востребована и после эпохи пандемии. NEWS.ru разбирался, что будет с теми, кому вернуться на работу всё же придётся.

С одной стороны, преимущества такого формата работы оценили работодатели, сделавшие вывод, что и удалёнка может быть эффективной. С другой — офисные сотрудниками поняли, что необязательно выходить из квартиры, чтобы справиться со всеми своими обязанностями. Редакторы, дизайнеры, пиарщики, айтишники, маркетологи — эти и другие специальности не привязаны к рабочему месту, а значит, выполнять свою работу сотрудник может вне зависимости от своего местонахождения.

Между тем доля россиян, работающих из дома (хотя бы частично) в перспективе намного увеличится, считает экономист, доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Денис Стребков.

Очень важно, что за прошедший год пропал страх и у работников, и у работодателей. Многие и раньше задумывались об удалённой работе, но боялись проблем, сложностей, недопонимания. Принудительная удалёнка дала возможность понять, что не всё так страшно. Работодатели оценили все удобства и привлекательность такого формата работы, и после пандемии, я думаю, процесс перевода компаниями своих сотрудников на удалённую работу будет идти гораздо быстрее, нежели он шёл до неё. Денис Стребков замруководителя департамента социологии НИУ ВШЭ замруководителя департамента социологии НИУ ВШЭ

Безусловно, для немалой части россиян удалёнка стала испытанием, но эта ситуация абсолютно нормальная, считает эксперт.

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Пандемия вынудила сотни миллионов людей находиться в изоляции или, по меньшей мере, соблюдать жёсткие требования социальной дистанции. Огромному числу компаний не оставалось ничего, кроме как перевести большинство своих сотрудников на удалённый режим работы, а работникам — осваивать новые технологии, форматы индивидуальной деятельности и сотрудничества друг с другом, отмечает профессор, заведующий кафедрой менеджмента РУДН Виктор Ефремов.

Пандемия COVID-19 подействовала на бизнес как своеобразный неожиданный катализатор перемен, заставив компании работать в невообразимых до этого времени условиях, невообразимыми темпами, проявляя невообразимую организационную гибкость и творчество. Владельцев и менеджмент компаний теперь мучают вопросы: как сделать подобное поведение нормой? Как развивать достигнутую организационную гибкость, сохранить достигнутую и добиваться большей экономической эффективности? Ведь в разгар пандемии COVID-19 им пришлось переосмыслить сущность, цели и ценности своего бизнеса, его конкурентные преимущества, его модель, не говоря уже о формах и методах организации работы и обеспечения устойчивого роста. Виктор Ефремов профессор, заведующий кафедрой менеджмента РУДН профессор, заведующий кафедрой менеджмента РУДН

Недавние исследования показывают, что в любой существующей сегодня организации как минимум 20% сотрудников от трёх до пяти дней в неделю могут работать удалённо с такой же или даже более высокой эффективностью, чем в офисе. При этом процесс соответствующих преобразований в этих организациях уже идёт.

Наибольшие шансы оставаться на удалёнке и дальше есть у сотрудников, чьи трудовые функции во-первых, обусловлены взаимодействием с компьютером, во-вторых, связаны с поиском, обработкой, анализом и интерпретацией информации; в-третьих, требуют взаимодействия и информационной поддержки клиентов, считает Ефремов.

Вместе с тем, по мнению специалистов, удалённо могут работать дизайнеры, преподаватели и даже администраторы.

Думаю, в ближайшие год-два на работу вне офиса (или из дома) перейдёт в три-четыре раза больше людей, чем было до пандемии. С очень высокой степенью вероятности именно гибридная модель организации работы персонала компаний, частично удалённо, частично в офисе, станет нормой в ближайшем будущем после пандемии, по крайней мере, для большинства белых воротничков, — рассуждает эксперт.

При этом остаётся актуальной проблема оплаты труда. Для тех работодателей, которые всерьёз раздумывают над тем, чтобы оставить сотрудников работать дома, главный вопрос заключается в том, сколько они собираются им платить. Казалось бы, работник, выполняющий работу вне офиса, находится в более комфортных условиях. Ему не нужно ежедневно по два-три часа стоять в пробках в дороге на работу и обратно и, соответственно, тратиться на проезд. А высвободившееся время он может потратить на домашние дела или, к примеру, на сон.

С другой стороны, работодатель, набирая удалённый штат, может заметно сэкономить на аренде помещений, оплате коммуналки, покупке оргтехники и расходных материалов. По мнению Дениса Стребкова, при прочих равных заработная плата сотрудника, работающего на удалёнке, не должна отличаться от зарплаты офисного работника.

Удалённая работа — это, как правило, работа за компьютером. И здесь в первую очередь важен результат, производительность труда. Неважно, работает человек в офисе или из дома — он всё равно производит один и тот же продукт, затрачивая на работу то же самое время. И конечно, несправедливо удалёнщика ущемлять в правах, снижая его заработную плату, — говорит эксперт.

По-хорошему работодатель должен компенсировать возникшие дополнительные расходы работника: затраты на электроэнергию и связь, покупку расходных материалов, техники и т.п. Однако с учётом экономии сотрудника на транспортных услугах можно говорить о том, что некий баланс соблюдается, полагает Стребков. Другое дело, если при решении оставить работника на удалённой работе меняются его трудовые функции. В этом случае размер заработной платы может быть пересмотрен, указывает он.

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Зарплата — это всегда предмет договорённости между работником и работодателем, отмечает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Если работодатель считает, что при удалённом режиме работы сотрудник в полном объёме выполняет свои функции, то эта зарплата может не отличаться и не должна отличаться от зарплаты, которую он получает, работая в офисе. Если объём, качество и интенсивность работы меняется, то это становится предметом переговоров работодателя и работника. Заработная плата может быть повышена, если объём работы увеличивается и наоборот. Это всё должно регулироваться и не происходить в одностороннем порядке. Татьяна Малева директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

И всё-таки при всех плюсах удалённой работы у неё есть свои минусы. Сложности в данном случае возникают тогда, когда работодатель предпринимает попытки взаимодействовать с работником сверхурочно, то есть за пределами временных рамок рабочего дня, указывает Виктор Ефремов. Минтруд России по этому поводу дал в июне 2020 года разъяснение, согласно которому работодатель может взаимодействовать с сотрудником во время отдыха с письменного согласия последнего. Оплачиваться это должно как сверхурочная работа.

Однако явное заблуждение думать, что с появлением подобного разъяснения проблема снята. До тех пор, пока это не примет форму закона, например, в виде поправки в Трудовой кодекс, права таких работников будут ущемлены.

Зато у сотрудников на удалёнке появляются возможности заработать больше, чем в офисе. Офисный режим подразумевает массу отвлекающих факторов, которые могут серьёзно отразиться на эффективности работы.

Опять же, всё зависит от человека. Есть люди, у которых огромное количестве времени отнимают разговоры с коллегами, перекуры, обед. При разумном подходе к организации своего труда из дома работник может сэкономить время и потратить его, скажем, на дополнительную работу, — отмечает Денис Стребков.