Возвращение печально легендарных «валюток» Власть можно компрометировать по-разному

Фото: Владимир Целик/РИА Новости

Сувенирный магазин «Березка» при гостинице «Советская». Архивное фото

Весть о скором открытии в Москве и Санкт-Петербурге специальных магазинов для аккредитованных при российском МИД иностранных дипломатов была ожидаемой, хотя и очень неприятной. С одной стороны, это вольное или невольное воскрешение еще советских не самых выигрышных торговых реалий, разделявших население на несколько околовалютных сословий. А с другой — признание неизбежности грядущих экономических трудностей в самой показательной социально-экономической сфере массового потребления.

Все же понимают: санкции, уход из страны множества фирм, насыщавших наш внутренней рынок предметами массового потребления, трудности с логистикой — все это неизбежно изменит лицо наших супермаркетов и торговых моллов, в которых уже сейчас видно все больше секций с наглухо опущенными металлическими шторами. Многие товары, ставшие привычными в последнее десятилетие, могут уйти с российского внутреннего рынка. Тут импортозамещение весьма проблематично, да и параллельный серый импорт пищевых товаров весьма затруднен. Хотя охотно допускаю, что напитки из Черноголовки мало чем уступают разного рода колам. Но вот для продолжающих работать в наших палестинах дипломатов, прежде всего западных, собираются сохранить некие оазисы привычного им фирменного товарного насыщения. С полками, полными разными сортами виски, блоками настоящих «Мальборо», парфюмерными мелочами, к которым привыкли иностранные деятели, традиционно получающие и особую надбавку за условия работы в России.

Весьма характерно, что оплачивать свои покупки дипломаты смогут не только валютой, но и рублями. Это вполне логично, учитывая, что и газ европейцам приходится оплачивать нашими целковыми. В этом, к слову, принципиальное отличие новых «для других закрытых» торговых точек от советских валютных «Березок». Тогда коммунистическая власть давала понять толкающимся в бесконечных очередях согражданам, что стране нужна валюта, которая будет потрачена на всеобщее благо. Например, на поддержку французских коммунистов. А потому даже «Березки» были двух сортов. Одни — для наших, советских, заработавших за рубежами чеки Внешпосылторга или получивших наследство от скончавшегося американского дядюшки. Другие — для иностранцев, за чистую конвертируемую валюту. К слову, были даже книжные «валютки» с изданиями дефицитных Булгакова или Пастернака. И часто заезжие бизнесмены поощряли своих советских переводчиков томиками, приобретенными там за твердую валюту.

Фото: Вячеслав Киселев/РИА Новости Американские туристы в валютном магазине «Березка» в Москве. Архивное фото

Нечто подобное для дипломатов существовало и в африканских странах, но там по дипломатической франшизе алкоголь и сигареты были просто дешевле.

Кстати, казалось, что после введения валютных ограничений и образовавшихся трудностей с приобретением «зеленых» в Москве, как и в начале девяностых годов, откроются для всех магазины, торгующие за валюту. Но пока выбор сделан в пользу снабжения исключительно дипломатов.

Вот только дефицит всегда рождает какие-то обходные пути. И не исключено, что вскоре дипломаты, представляющие не самые богатые страны, будут замечены в приторговывании приобретенными за рубли бутылками и пачками. Дипломат, он тоже человек, со всеми его слабостями.

Весьма характерно, что идея введения продуктовых талонов для особо нуждающихся уже не первый год только обсуждается. Ее инициаторов обвиняют в компрометации социальной политики государства. А «валютки» быстро пробили себе дорогу. Но это уже совсем другая история...