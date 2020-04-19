Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» взял курс на Египет

https://static.news.ru/photo/5f5c8128-8254-11ea-916e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Газпром флот

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может помочь завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», вышло из порта Лас-Пальмас (Канарские острова) и отправилось в Средиземное море, в Порт-Саид (Египет).

Как свидетельствуют данные портала глобального позиционирования морских судов Myshiptracking, судно покинуло порт Находка в феврале и отправилось в сторону Сингапура, позже маршрут был изменён на Шри-Ланку, потом — на Мозамбик. Далее судно обогнуло Африку и должно было прийти в Конго 10 апреля, однако сменило курс на Лас-Пальмас, куда пришло 18 апреля.

Как писал NEWS.ru, после того как в конце 2019 года США ввели санкции против подрядчиков газопровода, строительство «Северного потока — 2» было приостановлено. Президент РФ Владимир Путин в январе 2020 года пообещал достроить газовую магистраль силами российских подрядчиков. Министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком судно «Академик Черский».