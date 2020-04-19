Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» взял курс на Египет

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может помочь завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», вышло из порта Лас-Пальмас (Канарские острова) и отправилось в Средиземное море, в Порт-Саид (Египет).
Как
Как писал NEWS.ru, после того как в конце 2019 года США ввели санкции против подрядчиков газопровода, строительство «Северного потока — 2» было приостановлено. Президент РФ Владимир Путин в январе 2020 года пообещал достроить газовую магистраль силами российских подрядчиков. Министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком судно «Академик Черский».
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