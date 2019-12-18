https://static.news.ru/photo/6d67cac8-2194-11ea-8b9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Планируемые США санкции в отношении проекта «Северный поток — 2» создают риски для «Газпрома», который является учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора Nord Stream 2 AG.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Moody`s, также ограничения могут оказать негативное влияние на европейских партнёров и подрядчиков российской компании.

Они считают , что степень рисков «Газпрома» будет зависеть от его способности закончить работу над газопроводом до того момента, как подрядчики будут вынуждены отказаться от участия в проекте.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные санкции США против «Северного потока — 2» нарушают международное право и свидетельствуют о недобросовестной конкуренции.