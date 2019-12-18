Планируемые США санкции в отношении проекта «Северный поток — 2» создают риски для «Газпрома», который является учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора Nord Stream 2 AG.
По мнению экспертов международного рейтингового агентства Moody`s, также ограничения могут оказать негативное влияние на европейских партнёров и подрядчиков российской компании.
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Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные санкции США против «Северного потока — 2» нарушают международное право и свидетельствуют о недобросовестной конкуренции.
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