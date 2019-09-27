Стоимость нефти эталонных марок во время торгов 27 сентября продолжает падать после сообщений СМИ о том, что Саудовская Аравия согласилась на перемирие в ряде районов Йемена. Это даёт надежду на снижение напряжённости на Ближнем Востоке.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent к 15:04 составляют $62,06 за баррель, что на $0,68 (1,08%) ниже уровня предыдущей сессии. Нефть WTI на
Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. Диверсии подверглись нефтеперерабатывающие заводы вблизи города Абкайк и в районе Хурайс. Поначалу в причастности к атакам
Ранее News.ru сообщал, что властям Саудовской Аравии удалось почти полностью восстановить добычу нефти после серии атак на НПЗ. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.