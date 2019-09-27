https://static.news.ru/photo/c527a9f6-b4af-11e9-a93c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок во время торгов 27 сентября продолжает падать после сообщений СМИ о том, что Саудовская Аравия согласилась на перемирие в ряде районов Йемена. Это даёт надежду на снижение напряжённости на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent к 15:04 составляют $62,06 за баррель, что на $0,68 (1,08%) ниже уровня предыдущей сессии. Нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени потеряла $0,5 (0,89%) — до $55,91 за баррель.

Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. Диверсии подверглись нефтеперерабатывающие заводы вблизи города Абкайк и в районе Хурайс. Поначалу в причастности к атакам обвинили йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах». Затем позже появились данные о вине Ирана. В МИД Исламской Республики эту версию назвали ложью.

Ранее News.ru сообщал, что властям Саудовской Аравии удалось почти полностью восстановить добычу нефти после серии атак на НПЗ. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.