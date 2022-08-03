Востоковед: страны АСЕАН могут восстановить экономические связи с РФ Востоковед Мосяков: страны АСЕАН намерены восстановить экономические связи с РФ

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Страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), ранее придерживающиеся нейтральной позиции, теперь намерены восстановить экономические связи с Россией, несмотря на давление ЕС и США, заявил руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков в беседе с «Радио 1».

Все надежды коллективного Запада относительно стран Юго-Восточной Азии, что они [страны АСЕАН] пойдут в одной лодке против России, абсолютно не оправдались и не оправдаются никогда. Нашей стране важно воспользоваться всеми меняющимися ситуациями в геополитическом раскладе, — отметил востоковед.

Мосяков добавил, что заявление таиландского посла о желании расширить торговлю с РФ показало, как изменилась позиция стран АСЕАН относительно России. Он также напомнил, что страны Юго-Восточной Азии, кроме Сингапура, изначально отказались вводить санкции после начала спецоперации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва с удовольствием примет приглашение на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре. По его словам, в России придают большое значение этому объединению. Формат участия президента РФ в саммите будет определен ближе к моменту проведения мероприятия.