Востоковед предупредил о проблемах с признанием Индией системы «Мир» Востоковед Волконский рассказал о проблемах в переговорах о признании Индией системы «Мир»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В переговорах России с Индией по взаимному признанию национальных платежных систем RuPay и «Мир» могут быть трудности и подводные камни, предупредил востоковед и эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС Борис Волхонский. По его мнению, даже поддерживающие курс на сближение с Россией и уход от доллара компании могут не пойти на это не только из-за крупных интересов в США и на Западе, но и из-за возможных издержек в виде вторичных санкций, пишет «Экономика сегодня».

Пока Россия все-таки находится где-то в районе конца второго десятка списка внешнеторговых партнеров для Индии. Есть ощущение, что Нью-Дели больше смотрит в сторону интересов других стран Запада. Поэтому в переговорах с Индией далеко не все будет очень просто и гладко, — утверждает политолог.

С помощью платежной системы «Мир» в настоящее время уже можно расплатиться в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Россия также обсуждает внедрение национальной платежной системы с Мальдивской Республикой, Ираном, Азербайджаном, Китаем, Египтом и Нигерией.

Вопрос о признании Индией и Россией национальных платежных систем ранее подняли во время двусторонней встречи в Москве советника премьер-министра Индии Аджита Довала и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Также на встрече обсуждалась инициатива создания единой валюты для стран БРИКС.