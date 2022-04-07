Стало известно, когда пройдёт ВЭФ с участием Путина

Россия всерьёз готовится к Дальневосточному экономическому форуму (ВЭФ), который состоится в сентябре с участием президента РФ Владимира Путина, если сроки его проведения не будут сдвинуты. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства. Он рассказал, что одной из важнейших тем мероприятия станет сокращение оттока граждан с Дальнего Востока и улучшение жилищных условий в регионе.

Мы очень серьёзно и плотно готовимся к Дальневосточному форуму, который состоится с участием президента в сентябре, если сроки не будут перенесены, — отметил Мишустин.

Глава кабмина обозначил три вопроса, над которыми предстоит работать, чтобы сократить отток населения с Дальнего Востока. Это комфортное жильё, хорошая работа и качественное образование.

Тем временем представители компаний из 69 стран, включая Соединённые Штаты Америки, Британию, Германию, Китай и Нидерланды, подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2022 году. Организаторы отметили, что ими были отправлены приглашения более чем в 190 государств.