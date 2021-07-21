Названа угроза восстановлению экономики после пандемии

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что восстановление экономики от последствий пандемии может серьёзно загрязнить планету. Об этом написано в пресс-релизе агентства.

Загрязнение произойдёт из-за того, что не будет достаточного финансирования возобновляемой и чистой энергетики. По предварительным оценкам, максимально возможный уровень выбросов и загрязнения можно будет наблюдать к 2023 году, отмечается в сообщении.

На сегодняшний день правительство стран по всему миру выделили более $16 трлн на стабилизацию экономики. Однако всего лишь $350 млрд из всей суммы идут на улучшение климатической ситуации. При этом сложную ситуацию с финансированием имеют развивающиеся страны, которые и до коронавируса имели финансовые проблемы.

Кроме того, исполнительный директор МЭА Фатих Бирол призывает правительства развитых стран увеличить расходы и скорость перехода к экологически чистой энергии. Если начать действовать сейчас, то максимальное снижение выбросов к 2050 году будет реализуемо.

Ранее стало известно, что предприятия «грязных» городов получат льготные кредиты на экомодернизацию. Предполагается, что это будет способствовать снижению выбросов в атмосферу.