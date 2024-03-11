Восстановить Украину: сколько денег на это потратят, а сколько своруют

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В восстановление территорий, которые сейчас контролирует Киев, с помощью Запада могут вложить $1 трлн, или почти 91 трлн рублей по текущему курсу. Это выяснило американское информагентство Bloomberg. В свою очередь Россия, вероятно, потратит несколько триллионов на восстановление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Смогут ли все эти деньги пойти на возрождение Украины и присоединенных Россией регионов, пытался понять NEWS.ru.

Сколько денег и на что потратят Украина и Запад

Как сообщает агентство Bloomberg, западные и турецкие компании уже начали восстанавливать Украину. По крайней мере ту территорию, которая сейчас подконтрольна Киеву. На эти цели, отмечают американские журналисты, может быть направлено около $1 трлн, или почти 91 трлн рублей по текущему курсу. Это в совокупности государственные и частные деньги из самых разных стран.

На эти средства турецкие компании восстанавливают мосты и дороги, а также предоставляют генераторы энергии и мобильные госпитали. Представители Турции рассчитывают на то, что у них будет преимущество, когда начнется конкуренция за крупные контракты по восстановлению Украины. Однако, как отмечает Bloomberg, пока мало что из их проектов рассчитано на долгий срок.

Немецкие и австрийские компании планируют предприятия в области инфраструктуры и обороны, а Дания уже пожертвовала €120 млн ($130 млн) на восстановление судостроительного центра Николаева.

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Сколько территорий пострадало и что происходит с ними сейчас

Эти инвестиции приносят первые плоды. Уже есть видимые признаки того, что люди начали возвращаться в Николаев. Во время своего последнего визита в город в январе посол Дании Оле Эгберг Миккельсен сказал, что «впервые после начала войны попал в пробку». Но, по словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, около 156 тыс. квадратных километров, то есть площадь, почти в два раза превышающая площадь Австрии, пострадала от мин и других боеприпасов.

При этом украинские чиновники опасаются, что значительные территории перейдут под контроль России летом 2024 года из-за задержек в финансировании Киева со стороны Запада. По этим причинам собеседник Bloomberg, отвечающий за проект восстановления, сказал, что пока не может нарисовать картину того, как будет выглядеть его страна после окончания боевых действий. И по-прежнему неясно, через сколько лет они могут возобновиться после потенциального мирного соглашения.

«У нас есть шанс восстановиться лучше, чем это было в СССР. Своего рода машина, которая будет работать уверенно и прозрачно, когда средства поступят», — заявил в своем офисе в Киеве глава Государственного агентства по развитию инфраструктуры и реконструкции Мустафа Найем.

«Воруют так, будто завтра не наступит»

В начале февраля The New York Times сообщил, что известный украинский политик Сергей Пашинский, который стал центральной фигурой в усилиях страны по приобретению оружия, был арестован по обвинению в коррупции.

Пашинский долгое время был депутатом Рады. После начала спецоперации высокопоставленные киевские чиновники призвали его помочь вооружить военных.

В прошлом году газета The New York Times писала, что связанная с Пашинским компания «Украинские бронетанковые технологии» стала крупнейшим частным поставщиком оружия на Украине и что власти ведут расследование в отношении этой компании. Но недавно прокуратура обвинила Пашинского и еще пятерых человек в участии в запутанной схеме покупки топлива, которая, по их словам, обманула украинское правительство примерно на 25 миллионов за несколько лет до начала войны. Пашинский отверг обвинения. При этом в конце октября неназванный советник Владимира Зеленского заявил британскому журналу Time, что чиновники на Украине «воруют так, будто завтра не наступит».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как новые территории восстанавливает Россия

Как писали «Ведомости» в сентябре прошлого года со ссылкой на утвержденные бюджетные назначения по состоянию на 1 июля, ожидалось, что бюджеты четырех новых регионов получат в 2023 году из федерального бюджета в совокупности 483 млрд руб. безвозмездных поступлений (ДНР — 219,29 млрд, ЛНР — 122,56 млрд, Херсонская область — 71,31 млрд, Запорожская область — 69,93 млрд).

При этом, согласно закону о бюджете, объем межбюджетных трансфертов увеличится на 178 млрд руб. в 2024 году, на 157 млрд руб. — в 2025-м и на 150 млрд руб. — в 2026-м. Этот рост объясняется предоставлением дотаций бюджетам четырех новых регионов. Но кроме этих средств на присоединенные территории могут поступать деньги по различным госпрограммам. В целом, по оценкам экспертов, расходы на восстановление четырех регионов могут составить несколько триллионов рублей. Также еще в самом начале боевых действий кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака говорил NEWS.ru, что восстановление Украины обойдется России в сотни миллиардов долларов.

Какие скандалы связаны с восстановлением новых регионов

В конце 2022 года Басманный суд столицы арестовал главу ООО «Петербургский Ренессанс», участвовавшего в ряде громких реставрационных проектов, а затем задействованного в восстановлении Мариуполя, Ивана Орынчука и бывшую сотрудницу компании Оксану Орынчук. Им инкриминировали особо крупное мошенничество при реконструкции объектов Московского Кремля. По версии СКР, брат и сестра похитили более 70 млн руб. из авансовых платежей, поступивших по контрактам с Федеральной службой охраны РФ (ФСО), писал «Коммерсант».

А уже в январе 2023 года, как сообщал портал EurAsia Daily, на имя главы ДНР Дениса Пушилина было отправлено заявление от жителей Мариуполя, где они жалуются на строителей из Татарстана, которые восстанавливают в городе жилой дом. Местные сообщали, что строители вымогают взятки и продают стройматериалы на сторону. Также мариупольцев не устроило качество работ, отсутствие отопления и электричества.

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