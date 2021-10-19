Вопрос о выплатах по советским вкладам отложили до 2025 года

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2025 года приостановки выплаты компенсации сбережений, помещённых в Сбербанк России до 20 июня 1991 года. Законопроект сопутствует проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов, пишет ТАСС.
Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 26 октября, — сообщает агентство.
Приостановка компенсаций
Комитет отмечает, что при рассмотрении аналогичных законопроектов в 2017–2020 годах Госдума рекомендовала правительству разработать и внести в нижнюю палату парламента законопроект, регулирующий вопрос об исполнении обязательств государства по сбережениям граждан, однако этого сделано не было. Комитет подчёркивает необходимость ускоренной разработки и принятия соответствующих нормативных правовых актов. Кабмину также рекомендовано представить информацию о разработке данного закона в ежегодном отчёте правительства и о причинах неисполнения прежних рекомендаций Госдумы.
Ранее Минфин РФ заявил, что суммы, которые остались на советских сберкнижках, не являются долгом государства, а выплаты рассматриваются как добрая воля государства по отношению к гражданам. Как отметил замминистра финансов Алексей Моисеев, государство эти деньги не конфисковывало и речь идёт о потере их потребительской стоимости, которую планируется компенсировать.