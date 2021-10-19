Вопрос о выплатах по советским вкладам отложили до 2025 года

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2025 года приостановки выплаты компенсации сбережений, помещённых в Сбербанк России до 20 июня 1991 года. Законопроект сопутствует проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов, пишет ТАСС.

Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 26 октября, — сообщает агентство.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года, так как правительство до сих пор не разработало законы о порядке применения так называемого долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания. Кроме того, в правительстве заявили об отсутствии финансовых источников полной компенсации советских вкладов: при переводе сбережений граждан в целевые долговые обязательства объём средств для их погашения составит в 2022 году 49,7 трлн рублей, в 2023 году — 51,8 трлн рублей, в 2024 году — 53,9 трлн рублей.

Комитет отмечает, что при рассмотрении аналогичных законопроектов в 2017–2020 годах Госдума рекомендовала правительству разработать и внести в нижнюю палату парламента законопроект, регулирующий вопрос об исполнении обязательств государства по сбережениям граждан, однако этого сделано не было. Комитет подчёркивает необходимость ускоренной разработки и принятия соответствующих нормативных правовых актов. Кабмину также рекомендовано представить информацию о разработке данного закона в ежегодном отчёте правительства и о причинах неисполнения прежних рекомендаций Госдумы.

Ранее Минфин РФ заявил, что суммы, которые остались на советских сберкнижках, не являются долгом государства, а выплаты рассматриваются как добрая воля государства по отношению к гражданам. Как отметил замминистра финансов Алексей Моисеев, государство эти деньги не конфисковывало и речь идёт о потере их потребительской стоимости, которую планируется компенсировать.