https://static.news.ru/photo/4e87158e-db7e-11e9-b6f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правительство России будет обсуждать вопрос о проверке качества нефти после загрязнения сырья в нефтепроводе «Дружба». Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, вопрос будет решён в рабочем порядке.

Я не думаю, что это займёт много времени, — цитирует Новака «Интерфакс».

Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредёр ранее обратился к российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением снизить в шесть раз норматив допустимого содержания хлорорганики в нефти. Также экс-канцлер ФРГ предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством сырья из РФ.

Не допустить повторения ситуации, по мнению бывшего канцлера Германии, поможет институт сюрвейеров (независимых инспекторов), которые могли бы ежедневно проверять качество сырья в трубопроводах «Транснефти».

Кроме того, Игорь Сечин заявил, что проблему с контролем качества нефти, сдаваемой в российскую трубопроводную систему, необходимо решать.

Ранее News.ru сообщил о намерении Белоруссии изменить договор о поставке нефти из РФ после ЧП с «Дружбой». Минск настаивает на включении в документ обязанности поставщика забирать нефть плохого качества и компенсировать расходы по транспортировке энергоресурса.