Volvo приостановила производство

Автопроизводитель Volvo Cars остановил работу заводов в Гётеборге и Генте из-за отсутствия важных для сборки машин компонентов. Это было обусловлено дефицитом электронных чипов, сообщает Sveriges Radio.

Отмечается, что вынужденная пауза в производстве моделей продлится с 30 августа по 3 сентября. По словам пресс-секретаря Volvo Cars Марии Дагман, сотрудники заводов во время локдауна смогут заняться обслуживанием оборудования, обучением, а также взять отгулы.

Ранее сообщалось, что Audi полностью остановила производство на главном заводе в Ингольштадте. Временная пауза продлится до 30 августа. Схожим образом поступили и на российском заводе в Тольятти, где производится ряд моделей АвтоВАЗа — Lada Granta, Xray, Largus и другие. Оба случая связаны с острой нехваткой электронных компонентов для сборки новых машин.

В свою очередь партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что автомобильный кризис, связанный с нехваткой чипов, продлится в мире как минимум до конца текущего года. Восстановление же отрасли, по его словам, может произойти в I квартале 2022 года.