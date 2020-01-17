https://static.news.ru/photo/c7879cfa-39ee-11ea-81c2-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская промышленность будет твёрдо стоять на ногах, когда действие санкций закончится, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Псковскую область.

Во время визита он посетил особую экономическую зону «Моглино», осмотрел лакокрасочное производство и химическую лабораторию.

По его словам, Европа терпит серьёзные убытки из-за введённых в отношении РФ ограничений.

Но вот когда ограничения рано или поздно уйдут в прошлое, наша отечественная промышленность будет вполне на ногах, будет конкурентно способна решать задачи, в том числе поставки краски за рубеж, — отметил Володин.

Также спикер Госдумы обсудил с представителями властей региона и бизнеса развитие промышленности и импортозамещение, подчеркнув, что задача власти заключается в создании условий для производителей, которые, в свою очередь, должны обеспечить конкурентность на рынке, передаёт РИА Новости.