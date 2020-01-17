Российская промышленность будет твёрдо стоять на ногах, когда действие санкций закончится, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Псковскую область.
Во время визита он посетил особую экономическую зону «Моглино», осмотрел лакокрасочное производство и химическую лабораторию.
По его словам, Европа терпит серьёзные убытки из-за введённых в отношении РФ ограничений.
Но вот когда ограничения рано или поздно уйдут в прошлое, наша отечественная промышленность будет вполне на ногах, будет конкурентно способна решать задачи, в том числе поставки краски за рубеж, — отметил Володин.
Также спикер Госдумы обсудил с представителями властей региона и бизнеса развитие промышленности и импортозамещение, подчеркнув, что задача власти заключается в создании условий для производителей, которые, в свою очередь, должны обеспечить конкурентность на рынке,
Ранее NEWS.ru сообщал, что экономисты считают самыми серьёзными угрозами в списке «адских санкций» США запрет на инвестиции в госдолг РФ. Если законопроект будет одобрен, правительство может решить продолжить копить резервы и отказаться от вложений средств, собранных в ФНБ, в проекты. Однако у России тоже есть достойный ответ на пакет ограничений: Москва может
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