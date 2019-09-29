https://static.news.ru/photo/02351140-e2cc-11e9-a9cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Находящийся в простое и под угрозой признания банкротом крупнейший в РФ троллейбусный завод «Тролза» в Саратвоской области близок к этапу развития. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью региональному телевидению.

Сегодня можно говорить о том, что вот этот вот самый тяжелый этап пройден — этап поиска инвестора, этап сохранения. А более того, сейчас мы говорим об этапе развития этого предприятия. Что не только троллейбусы будут выпускаться, но и будут выпускаться кузова трамваев, — приводятся слова Володина на странице его саратовских сторонников в Instagram .

В выложенном в соцсети фрагменте интервью спикер Госдумы выразил надежду на то, что «всё будет хорошо», и «переходный этап» завершится.

Как пишет местное издание « Свободные новости », акциями завода с 2009 года владели ООО «Плещеево» и АО/ООО «Гортранс». Саратовские СМИ связывали эти компании с холдингом «Солнечные продукты», к которому имел отношение Вячеслав Володин.

Ранее арбитражный суд Саратовской области 26 сентября принял к производству поданный банком «Россия» иск о банкротстве «Тролзы». Также кредитная организация требует взыскать задолженность с ряда связанных с троллейбусным заводом предприятий-соответчиков.

В сентябре местные власти заявляли, что 70% работников «Тролзы» не уволены, а переведены на новое предприятие, создаваемое при участии инвестора — «Трансмашхолдинга».

News.ru подробно рассказывал о ситуации на заводе «Тролза». Коллектив предприятия, находящегося в простое с марта 2019 года, неоднократно устраивал митинги против сокращений и угрозы закрытия производства. Директор компании Иван Котовицкий заподозрен в даче взятки. В июне стало известно о планах уволить 142 сотрудников.