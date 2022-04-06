Володин: России хватит денег на выполнение обязательств перед Западом

У России на счетах достаточно средств для выполнения всех обязательств перед Западом, несмотря на запрет США оплачивать госдолг из резервов, замороженных из-за санкций, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в Telegram-канале. По его словам, решение о расчёте за газ в рублях и возможное расширение перечня товаров для рублёвой торговли «привели Минфин США к истерике».

У нашей страны есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объёме даже в условиях санкций, — подчеркнул Володин.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что власти США добиваются такой ситуации, когда России придётся сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у неё валютных резервов. По её словам, у России нет «неограниченных ресурсов», особенно в условиях калечащих санкций.

Российские эксперты также полагают, что введённые против России санкции фактически поставили страну на порог искусственного дефолта, хотя до недавнего времени он казался маловероятным. По их словам, если Россия заплатит в рублях там, где необходимы доллары, евро или другая валюта, дефолт так или иначе неизбежен. В то же время, по их мнению, Западу невыгодно, чтобы Россия объявляла о дефолте, поскольку в этом случае американские и европейские инвесторы, кредитовавшие российскую экономику, останутся без положенных выплат.