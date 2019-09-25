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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выработать предложения о повышении эффективности бюджетного финансирования регионов страны. Он подчеркнул, что «беда Минфина» заключается в том, что нормативные акты не принимаются вовремя.

Из-за того, что деньги вовремя не приходят субъектам Федерации, не решаются многие проблемы. По словам Володина, средства должны поступать сразу после принятия бюджета.

Кроме того, председатель Госдумы сообщил, что Минфину удалось сократить разницу между лидирующими и отстающими в экономическом плане регионами. Несмотря на это, разрыв бюджетной обеспеченности остаётся очень большим, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее News.ru писал, что Володин обратился к Минобрнауки с просьбой проанализировать зарплаты управленческого состава и преподавателей высших учебных заведений. По его словам, депутаты поддержат данное предложение, так как их зарплаты «все обсуждают», однако многие их коллеги из высшей школы получают намного больше.