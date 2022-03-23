Володин назвал историческим перевод расчётов за поставку газа в рубли

Отказ от расчётов в долларах и евро за газ является историческим решением, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. По его мнению, это решение станет шагом по дедолларизации российской экономики. Ранее президент Владимир Путин поручил проводить расчёты за газ с недружественными странами в рублях.

Отказ от расчётов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики, — написал Володин.

Как сообщалось, Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи. Он также поручил Центробанку и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

По мнению руководителя центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслава Мищенко, если страны Евросоюза откажутся оплачивать газ в рублях, то поставки будут остановлены, и Европа впадёт в экономический кризис.