Володин назвал антироссийские санкции концом мировой монополии доллара

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в Telegram, что планы США обвалить экономику России и парализовать её банковскую систему не удались. По его словам, ситуация, созданная США, бьёт по ним самим и их гражданам, а антироссийские санкции подрывают доверие к доллару.

Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире, — констатировал Володин.

По его словам, решение о расчёте за газ в рублях и возможное расширение перечня товаров для рублёвой торговли «привели Минфин США к истерике», а у России на счетах достаточно средств для того, чтобы выполнить обязательства в полном объёме, несмотря на угрозы дефолта со стороны США.

Ранее радиостанция NPR опубликовала статью, в которой говорится, что российский рубль демонстрирует устойчивое и стремительное восстановление.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец заявил, что через два-три месяца на российском потребительском рынке снизятся цены. Этому будет способствовать укрепление рубля к доллару и евро. Тем временем центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС России) поручил территориальным органам начать взаимодействие с МВД по выявлению нарушений в валютной сфере. Речь идёт о купле-продаже иностранной валюты в обход банков,