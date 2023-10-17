Водители начали получать транспортный налог: как платить, какие ставки Узнаем правила уплаты налога на транспорт в 2023 году. Расскажем о сроках начисления и способах оплаты, а также рассмотрим размеры ставок

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Транспортный налог начисляют ежегодно, и его обязательно нужно уплатить до 1 декабря, чтобы избежать пеней и штрафных санкций от Федеральной налоговой инспекции (ФНС). Как платить данный вид налога, как его рассчитывают, почему приходит налог за проданный автомобиль и нужно ли что-то делать, если уведомление об оплате не пришло — в материале NEWS.ru.

Транспортный входит в категорию региональных налогов. То есть его размер устанавливается индивидуально для каждого региона РФ. Кроме того, в региональном законодательстве могут быть предусмотрены различных виды льгот для отдельных категорий граждан. Базовые ставки транспортного налога устанавливаются на государственном уровне, а в субъектах при начислении применяются различные коэффициенты.

Кто платит транспортный налог

Транспортный налог обязаны платить граждане, у которых в собственности находится автомобиль, мотоцикл, яхта или иное транспортное средство. Если у одного объекта несколько владельцев, то налог разделят пропорционально их доле.

Информация о собственнике важна в том случае, если вы продаете или передаете кому-то машину по доверенности. Формально при этом владельцем машины и, соответственно, налогоплательщиком остаетесь вы, даже если не пользуетесь машиной много лет.

За какие автомобили нужно платить транспортный налог

Данный вид налога необходимо платить за все транспортные средства, которые принадлежали вам в предыдущем году. То есть в 2023 году налог будет начисляться на транспортные средства, которые были у вас в собственности в течение 2022 года. Если же вы приобрели машину в текущем году, то налог за нее придет осенью 2024 года.

Если вы владели автомобилем не полный год — например, машина была приобретена только в марте или, наоборот, была продана в сентябре — то в этом случае налог будет рассчитан с учетом этого времени. Если транспортное средство было приобретено в декабре 2022 года, тот в 2023 году необходимо будет заплатить налог, начисленный только за один месяц.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru За какие автомобили нужно платить транспортный налог

Сколько нужно платить

При начислении транспортного налога ФНС учитывает два фактора: мощность двигателя в лошадиных силах и региональные коэффициенты. Например:

Для автомобилей с мотором мощностью до 100 л.с. включительно — ставка составляет 2,5 руб. за каждую л.с.

От 100 до 150 л.с. — 3,5 руб.

От 150 до 200 л.с. — 5 руб.

От 200 до 250 л.с. — 7,5 руб.

Свыше 250 л.с. — 15 руб.

Однако согласно второй части статьи 361 Налогового кодекса, ставки могут быть уменьшены или увеличены, но не более, чем в 10 раз.

Жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2023 году заплатят по самым высоким ставкам. Так, в столице владельцы микролитражек с двигателями мощностью до 100 л.с. должны будут заплатить 12 руб. за каждую единицу мощности. То есть ставка увеличена по сравнению с базовой в 4,8 раза. Однако если мощность мотора выше 250 л.с., то платить придется уже по 150 руб. за одну «лошадку» (в 10 раз больше по сравнению с базовыми ставками).

Таким образом, житель столицы, владеющий автомобилем с мотором мощностью 550 л.с. (например, Porsche Cayenne Turbo), должен будет уплатить 82 500 руб. налога. И это если машина не числится в категории «роскошных» (то есть стоит менее 10 млн руб.). Если же она новая и ее стоимость составляет более 10 млн руб., то используется повышающий коэффициент х3 и итоговая сумма составит 247 500 руб.

Рассчитать сумму транспортного налога можно на официальном портале ФНС. Там есть специальный калькулятор: нужно ввести регион проживания (по месту регистрации собственника), срок владения автомобилем в прошлом году (например, 12 месяцев) и мощность двигателя.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Что такое налог на роскошь

Что такое налог на роскошь

С 2014 года в России действует так называемый налог на роскошь. Сначала налог на роскошь касался машин дороже 3 млн руб. Однако в 2023 году минимальная сумма была увеличена до 10 млн руб.

Налог на роскошь — это повышающий коэффициент, на который умножается сумма начисленного налога на транспорт. Он применяется к автомобилям, которые входят в особый список Минпромторга — там перечислены в общей сложности 449 моделей. В основном это спорткары и модели премиальных марок.

Присутствует в этом списке и одна российская модель — Aurus. Внедорожник Komendant сейчас продается за 37 550 000 руб., а за седан Senat просят от 46 900 000 руб. В Москве обладатель Aurus (двигатель выдает 598 л.с.) заплатит налог 269 100 руб.

Ну а самый большой налог в теории должен заплатить обладатель гиперкара Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse (1200 л.с.). В столице за него придется отдать 540 000 руб.

Льготы на транспортный налог

Налог на транспорт входит в категорию региональных, то есть все деньги от него поступают в казну субъекта РФ, где проживает собственник автомобиля. Соответственно, и льготы тоже устанавливает каждый регион индивидуально.

Например, ряд регионов в России не взимают налог с обладателей электромобилей. Есть льготы или скидки для пенсионеров, ветеранов, многодетных и так далее.

Подробнее о действующих льготах на транспортный налог можно узнать на портале ФНС каждого региона.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Льготы на транспортный налог

До какого числа нужно заплатить налог?

Транспортный налог, как и другие имущественные налоги, физлица должны уплатить не позднее 1 декабря.

Налоговая не прислала уведомление о налоге

Автовладелец должен сам контролировать уплату налога. И если вы не получили уведомление из налоговой, то вам необходимо самому обратиться в инспекцию и выяснить сумму к уплате. Рассчитывать на то, что налоговая про вас «забудет», не стоит. Не забудет.

Если не заплатить транспортный налог

Если не заплатить налог на транспорт до 1 декабря, то будут начисляться пени. Их начисляют за каждый день просрочки.

Пени за неуплату налога составляют 1/300 ключевой ставки Центробанка. Сейчас она составляет 13%.

Пример: если заплатить налог в размере 7000 руб. не до 1 декабря 2023 года, а, например, 1 марта 2024 года, то просрочка составит 91 день. В этом случае придется помимо самого налога уплатить еще и пени. Формула расчета будет следующей: 7000 руб. налога х 13% х 1/300×91 дней = 276,03 руб.

Важно помнить, что Федеральная налоговая служба может затребовать взыскание задолженности через суд. Последний обычно принимает решение о принудительном взыскании. Чаще всего в этом случае налоги просто списывают с банковского счета автовладельца. Если это сделать не получается, то подключаются судебные приставы, которые могут в счет задолженности описать имущество. В том числе и автомобиль.

При этом приставы имеют еще и другие методы воздействия на неплательщиков. Например, они могут наложить ограничение на выезд из России. Также нужно знать, что если приставы начали работу, то кроме задолженности и пеней нужно будет еще заплатить и исполнительский сбор — как минимум 1000 руб. или 7% от суммы взыскания.

Фото: Виталий Невар/ТАСС Если не заплатить транспортный налог

Как заплатить транспортный налог

Заплатить налог можно в любом отделении банка, в банкоматах по реквизитам или в приложении. Также возможность оплатить налог предлагает сама налоговая инспекция.

За какие транспортные средства надо платить налог

Мотоциклы, гидроциклы, квадроциклы и прочую технику, которая требует регистрации в ГИБДД.

Автомобили, легковые и грузовые.

Яхты, моторные лодки, катера.

Самолеты и вертолеты.

Самоходные машины.

Снегоходы.

Автобусы.

Что изменится в транспортном налоге в 2024 году

В январе 2024 года заработают ряд поправок, которые изменят гл. 28 Налогового кодекса. Они позволят решить проблему с начислением налога владельцам угнанных автомобилей, а также освободят от него обладателей спецтранспорта для сельскохозяйственных нужд.

Например, при утилизации или гибели машины при пожаре налог перестанут начислять в первый день месяца, когда машина была уничтожена. А для угнанных машин налог не будет считаться с первого дня месяца, когда машину угнали. И вновь начнут считать в первый день месяца, когда машина была возвращена. Эти данные налоговая инспекция будет получать от МВД.

Могут ли отменить транспортный налог

Разговоры о том, что налог на транспорт надо отменить, ходят уже давно. Например, в Госдуме предлагали отменить этот вид налога для многодетных и родителей-одиночек.

Кроме того, есть предложения убрать налог на транспорт, но ввести так называемый экологический — его сумма будет зависеть от расхода топлива автомобилем и экологического класса машины. В последнем случае старые авто, которые тратят много топлива и выбрасывают в воздух значительное число вредных веществ, обходились бы своим владельцам дороже, чем новые машины с электрическими или гибридными двигателями.

Однако по состоянию на 2023 год никаких решений по поводу отмены транспортного налога так и не принято.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Как заплатить транспортный налог

Самое важное о налоге

Налог на транспорт следует оплачивать до 1 декабря. При возникновении просрочки на сумму задолженности начинают начислять пени.

Налог обязаны платить собственники транспортных средств. Если водитель не является владельцем машины — налог он платить не обязан.

Налог начисляют на те транспортные средства (автомобили, мотоциклы или яхты), которые принадлежали гражданину в прошлом году.

Налоговые инспекторы производят расчет суммы налога и направляют уведомление об уплате владельцам. Если вы не получили уведомления — обратитесь с запросом в ФНС.

Ставки налога устанавливаются индивидуально в каждом субъекте РФ. Кроме того, в каждом регионе предусмотрены свои льготы для некоторых категорий граждан.

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