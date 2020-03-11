Пандемия или всё-таки инфодемия, развернувшаяся вокруг опасности новой глобальной инфекции, обойдётся в немалые деньги. И это не считая утраченных человеческих жизней. Естественно, средства для создания действенных вакцин, объявления оплачиваемых отпусков, компенсации экономической активности надо будет откуда-то черпать. В Китае и Гонконге уже начинают выпускать так называемые "коронаоблигации", что, по сути, является новым чрезвычайным налогом на крупный бизнес. Эдакий налог национальной солидарности в условиях вызванного новой заразой экономического спада.

Конечно, у нас случаи заражения пока одиночные. И фактически принятые меры пока купируют внутреннее распространение болезни, все инфицированные - «импортного» происхождения. Но ведь никто не знает, как могут развернуться события дальше. Существует же, как утверждают некоторые инсайды, план Б столичных властей, который предусматривает аж объявление ЧС, включая остановку общественного транспорта, введение комендантского часа, отмену любых публичных мероприятий, запрет на работу театров, кинотеатров, каникулы в школах. Но всё это реально надо также компенсировать. А для этого не хватит и всего нынешнего профицита федерального бюджета. Как пел классик - где деньги, Зин?

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

И вот тут с новой силой встанет вопрос о той самой социальной ответственности уже отечественного бизнеса, который и так жалуется на невыносимую, дескать, налоговую тяжесть. Да. президент обещал не изменять систему налогообложения на годы вперед, но тут — то речь пойдет об обстоятельствах непреодолимой силы. И вот тут вполне можно вспомнить об инициативе тогда еще помощника президента Андрея Белоусова, предложившего извлечь в бюджет сверхприбыль, которую получили металлурги и химики в результате ослабления рубля. Фактически речь тогда шла почти о пятистах миллиардах рублей. Конечно, мировая активность падает, но и рубль на наших глазах продолжает своё ослабление. В той «мирной» ещё ситуации наши гиганты отбились от назойливых притязаний Белоусова и были поддержаны правительством Медведева-Силуанова. Но теперь Белоусов сам определяет экономическую стратегию в кабинете министров. И ситуация меняется стремительно и не предсказуемо.

Андрей Белоусов (второй слева) government.ru

Возникает резонный вопрос, в какой степени и в какой форме наш бизнес готов будет поделиться с народом накопленной сверхприбылью, учитывая его заранее легко программируемые ссылки на «бедность и разорение». Не только для нефтяников, но и для металлургов с химиками наступает «момент истины». Как говорится, с кем вы, мастера большого капитализма? Хочется верить все-таки в благоприятное разрешение нынешней эпидемиологической ситуации. Но, как говорится, на всякий пожарный случай, было не лишним понять, существует ли наряду с планами блокировки крупных городов и изоляции жителей план финансовой мобилизации. Мобилизации разумной, но необходимой. И в этой связи хотелось бы услышать и капитанов нашего большого бизнеса. Причем услышать от них не звучащие из Лондона традиционные жалобы на тяготы, а конструктивные инициативы национальной солидарности. Китайцы уже подают пример.