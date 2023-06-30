Во Франции заявили о рекордном росте потребления нефти в мире Международное энергетическое агентство: потребление нефти достигнет рекорда в 2023 году

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В мире ожидается рекордный рост потребления нефти до 102 млн баррелей в день, по данным Международного энергетического агентства (IEA). Экономист Французского центра экономической конъюнктуры Селин Антонен отметил, что это напрямую связано с необходимостью в больших объемах производств, сообщает EADaily со ссылкой на телеканал France 2.

Как уточняет издание, мировая экономика восстанавливается после пандемии, в связи с чем повышается спрос на энергоресурсы в нескольких странах. Так, в Китае также ожидают рекордного уровня потребления нефти после снятия коронавирусных ограничений. В связи с повышением спроса нефтедобывающие компании начинают активнее инвестировать в разведку месторождений и создание производств. За год на эти цели могут потратить около €484 млрд. Профессор университета Париж-Дофин Филипп Шалмен пояснил это необходимостью восстанавливать мощности.

Инвестиции позволяют им восстановить производственные мощности. Принцип работы с нефтяными скважинами в том, что через некоторое время месторождения иссякают. Поэтому компании стараются как минимум сохранять объемы резервов, потому что в значительной мере именно за это их ценят, — уточнил эксперт.

Компании при этом также инвестируют в возобновляемые источники энергии. Эксперты отмечают, что пока объем средств, выделенных на эти цели, далек от необходимого для противостояния глобальному потеплению. Руководитель европейской программы в Институте экономики климата (I4CE) Тома Пеллерен-Карлен уточняет, что ускорение перехода на электрический транспорт позволит сократить использование нефти. Это позволит улучшить экологическую ситуацию.

На данный момент, согласно прогнозам IEA, в 2023 году Китай начнет потреблять рекордные 16,3 млн баррелей в день, а Индия — 5,5 млн баррелей в день. Тем временем Европа находится в стагнации и будет использовать ежедневно до 14,9 млн баррелей в день.

Инвестиционный аналитик Алексей Михеев ранее заявил, что значительное сокращение темпов роста спроса на нефть может стать реальностью из-за ожидаемого снижения роста мировой экономики. Он уточнил, что, рынок энергоресурсов автоматически подстраивается под потребности.