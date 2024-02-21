Во Франции пожаловались на зависимость от российских поставок В парламенте Франции заявили о росте зависимости от поставок удобрений из России

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Во Франции наблюдается рост зависимости от поставок удобрений из России, следует из обращения депутата парламента страны Жан-Люка Бурго к французскому правительству. По его словам, которые приводит Lenta.ru, ситуация оказывает сильное влияние на сельскохозяйственный сектор.

Эта ситуация вызывает обеспокоенность в связи с недобросовестной конкуренцией, растущей зависимостью Франции от России и возможным несоответствием импортируемых товаров французским стандартам хранения, — говорится в письме парламентария.

Бурго отметил, что напряженность на фоне ситуации на Украине спровоцировала значительный рост цен на сырье. В особенности это коснулось газа, что вызвало остановку многих европейских промышленных предприятий. Кроме того, это повлияло на массовый импорт удобрений из России, где производственные затраты значительно ниже.

В связи с этим депутат попросил главу Минсельхоза Франции обозначить меры, которые ведомство намерено принять для подтверждения соответствия импортируемых товаров нормам хранения. Бурго подчеркнул, что ситуация оставляет открытыми вопросы о законности таких поставок.

Ранее руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что удержание свыше 96 тысяч тонн российских удобрений в портах Латвии, Эстонии и Бельгии является актом международного бандитизма, за которым последуют ответные меры. По его словам, подобное поведение становится все более характерным для западных стран.