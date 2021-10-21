Во Франции цены на газ заморозили до конца 2022 года

Правительство Франции решило заморозить цены на газ до конца 2022 года. Это связано с тем, что снижение стоимости голубого топлива идёт медленнее, чем ожидалось, заявил премьер-министр Жан Кастекс в эфире телеканала TF1.

Мы приняли ответственное решение и ввели мораторий на весь 2022 год, — пояснил политик.

Он добавил, что кроме того, правительство выплатит «компенсацию за инфляцию» по €100 каждому жителю страны, чья зарплата не превышает €2 тысячи. На данные цели будет потрачено €3,8 млрд. Выплаты начнутся в конце декабря 2021 года.

Решение, которое мы приняли, является наиболее справедливым, эффективным решением в данной ситуации, — подчеркнул Кастекс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров. Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай». При этом он отметил, что Россия может нарастить объёмы поставок газа в европейские страны.