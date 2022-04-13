Внешний долг России в I квартале 2022 года снизился до минимума за 13 лет

Внешний долг Российской Федерации в I квартале 2022 года снизился на 5,5%, до $453,5 млрд, что является самым минимальным значением за последние 13 лет, говорится на сайте Банка России. Главной причиной сокращения долга является снижение иностранной задолженности по разным секторам экономики России.

По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил $453,5 млрд, снизившись с начала года на $26,5 млрд, или на 5,5%. На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов, — указано на сайте регулятора.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года может достичь отметки в 20%. Ранее он спрогнозировал падение ВВП РФ в текущем году более чем на 10%. Он также выразил надежду, что в России не будет принято никаких мер, которые затруднят возвращение иностранного бизнеса.

13 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что российские власти не рассматривают вопрос национализации собственности иностранных компаний, которые ушли из России. Она также сообщила, что выступает против уничтожения института собственности.