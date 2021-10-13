Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Внешний долг Российской Федерации вырос с начала этого года на $21,9 млрд (4,7%). Он составил $489,2 млрд. Об этом сообщает Центральный банк страны.

Основополагающую роль в этом факторе сыграло получение Россией специальных прав заимствования (SDR). Это искусственное платёжное средство, созданное Международным валютным фондом (МВФ). SDR используется только при межгосударственных расчётах и его нельзя обналичить. Россия в данном случае направила средства на пополнение резервов.

В конце августа МВФ направил $650 млрд в виде SDR на восстановление мировой экономики после кризиса. Больше всего получили США — 17,4% от общей суммы, России досталось 2,71% ($17,5 млрд). Полученные средства отражаются в составе внешнего долга Центробанка. Напомним, что в августе международные резервы России достигли $615,6 млрд и обновили исторический максимум.

Ранее сообщалось, что лидером по госдолгу сейчас является Япония, он равен 234% ВВП. Также высокий государственный долг у Великобритании — 144%, у США — 160% и у стран еврозоны — 120,4%.

Эксперты пояснили, что в обозримом будущем проблем с обслуживанием долга не предвидится, несмотря на колоссальные уровни долговой нагрузки во многих крупных странах. Крупнейшие мировые регуляторы годами сохраняют режим сверхнизких ставок, и это сильно упрощает обслуживание долга.