Участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о параметрах сокращения добычи нефти. Между тем, ещё вчера нефтекартель заявлял о возможном дополнительном снижении производства ещё на 1,5 млн баррелей в сутки. Однако столь высокая планка не устроила некоторые страны-экспортёры и, в частности, Россию. В результате, как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, с 1 апреля никто из участников соглашения не обязан сдерживать свою добычу. Эксперты полагают, что провал договоренностей может опустить сырьевые цены до $40 за баррель и ниже.

Официальная встреча министров стран ОПЕК+ в Вене завершилась безрезультатно, решение по сокращению добычи принято не было. При этом ряд стран решили продолжить неформальные переговоры в надежде достичь соглашения, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

У нас нет соглашения по итогам заседания, но мы стараемся найти возможности продлить сделку до конца года с дополнительными объёмами сокращения добычи нефти, потому что цифры ясны, спрос снижается. Вы видите, что все агентства пересматривают цифры по темпам роста спроса на нефть, — сказал генеральный секретарь, которого цитирует ТАСС.

Таким образом, на данный момент ни у стран ОПЕК, ни у их союзников с 1 апреля нет обязательств по сокращению добычи нефти, сообщил российский министр Александр Новак. Он отметил, что возможность увеличения добычи в РФ с апреля будет зависеть от планов компаний.

Александр Новак и Мухаммед Баркиндо OPECSecretariat/facebook.com

Россия была согласна продлить сделку ОПЕК+ с текущими условиями, но другие посчитали это недостаточным, сообщил министр нефти Ирана Бижан Зангане, слова которого приводит ПРАЙМ. Он пояснил, что без России ОПЕК не будет принимать решений о сокращении добычи нефти.

Иранский министр полагает, что странам ОПЕК+ стоит начать новые переговоры о снижении производства сырья. При этом делегат от Омана Али ар-Риями сообщил, что организация не имеет на данный момент «плана Б» после провала переговоров.

Нефтяные цены после сообщения об отсутствии договоренности ОПЕК+ ускорили и без того активное снижение, опускаясь ниже $45 за баррель. По итогам дня котировки упали более чем на 8%.

Эксперты отмечают, что провал переговоров ОПЕК+ стал неожиданностью и настоящим ударом для сырьевого рынка.

Если механизм ОПЕК+ перестаёт действовать, то нефтяной рынок становится фактически беззащитен перед различными процессами, например, вирусной угрозой, которая продолжает давить на мировую экономику и спрос на сырьё. В таких условиях уровень $40-$45 за баррель, который мы скорее всего увидим в ближайший месяц, можно считать достаточно хорошим. Если рост мировой экономики серьёзно замедлится, стоимость сырья может уйти ниже $40, — отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По его словам, для инвесторов отсутствие координации в действиях России и ОПЕК — очень тревожный звонок, способный нанести серьёзный удар по рыночным настроениям, что будет понижать нефтяные котировки.

Пока ситуация развивается по самому неприятному сценарию, считает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Для рынка это большая неприятность, что уже видно по динамике котировок. Соглашение долго удерживало цены от падения и сейчас они вполне могут устремиться к $38–$40 за баррель. Но, возможно, мы всё же увидим какие-то заявления от ОПЕК, и организация себя как-то проявит, — отметил эксперт.

Вместе с тем, он считает, что без участия России, нефтекартелю будет сложно дальше выполнять соглашение. Даже лидер ОПЕК Саудовская Аравия может не захотеть и дальше терять свою долю рынка.

Завышенные ожидания

Накануне министры стран, входящих в организацию экспортёров нефти (ОПЕК), провели своё заседание, по итогам которого было рекомендовано увеличить объёмы сокращения добычи ещё на 1,5 млн баррелей в сутки в дополнению к уже имеющимся 1,7 млн. Данное решение должно действовать до конца года, а не только до 30 июня, говорится в официальном сообщении ОПЕК.

Как ранее писал NEWS.ru, технический комитет ОПЕК+ на своём заседании в начале февраля рекомендовал продлить срок соглашения, а также увеличить объёмы сокращения во втором квартале. Комитет не обозначил конкретных цифр, но агенство Bloomberg сообщало, что речь может идти о 600 тыс. баррелей в сутки.

CHROMORANGE/Franz Perc/Global Look Press

Теперь же нефтекартель заявил, что пересматривает предполагаемые перспективы рынка, а также прежние рекомендации технического комитета ОПЕК+.

Вспышка коронавируса оказала серьёзное негативное влияние на прогнозы роста мировой экономики и потребления нефти в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. Так рост мирового спроса на нефть в 2020 году сейчас прогнозируется на уровне 0,48 млн баррелей в сутки, ниже ожиданий в 1,1 млн в декабре 2019 года, — отметили в организации.

Нефтяные котировки неожиданным образом восприняли заявление нефтекартеля. Продолжающееся несколько дней снижение цен не остановилось.

На динамику сырьевых цен сказался общий спад мировых рынков, не только нефтяного, считает Антон Покатович.

Настроению инвесторов был нанесен серьёзный удар со стороны вирусного фактора. Никаких основания для улучшения траектории движения мировой экономики сейчас нет. Инвесторы сильно напуганы и любое временное восстановление рынка может использоваться, чтобы выйти из рискованных активов по более приемлемым ценам, — отметил эксперт.

Рынку не понравилась позиция России, которая показывала, что не готова присоединиться к союзникам по альянсу, отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. Плюс наложилась ситуация с новым снижением индексов на американских и европейских биржах, что в сумме создало негативный фон для нефтяных котировок.

Особенности национальной добычи

Россия с самого начала отказываюсь от идеи дополнительного сокращения добычи, предложив просто продлить действующую сделку, сообщали источники РИА Новости. Александр Новак даже покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ 4 марта до его официального завершения. Министр отбыл в Москву и вернулся в Вену лишь 6 марта.

Квота России по соглашению, которое действует до конца марта, составляет 300 тыс. баррелей в сутки. Между тем, из озвученных объёмов сокращения добычи в 1,5 млн баррелей в сутки члены ОПЕК решили взять на себя 1 млн, а союзникам альянса предложили оставшиеся 0,5 млн, сообщил Bloomberg со ссылкой на одного из участников встречи.

То, что наша делегация сразу не поддержала сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки, объясняется тем, что у российских нефтедобытчиков очень ограниченный ресурс для дополнительного снижения производства. Россия может убрать ещё 50-150 тыс. баррелей, но взять на себя большую часть от 0,5 млн очень сложно. Наша страна вряд ли пошла бы на сокращение в 300-400 тыс. баррелей в сутки, ведь это оказало бы существенное давление на операционные показатели отечественных нефтяных компаний. На мой взгляд, верхняя планка, на которую Россия могла бы согласиться, это 200 тыс., — считает Антон Покатович.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Он отмечает, что российские нефтяные компании хотели бы более активно развивать свою добычу. С другой стороны, в период действия соглашения ОПЕК+ российский бюджет и нефтяники получили выгоду, исчисляемую триллионами рублей. Поэтому, отказавшись от дальнейшего сокращения, Россия вступила на достаточно опасный путь.

Возможно, это было сделано, чтобы демпинговать других производителей, в том числе американских. Но добыча в США будет реагировать на снижение цен с большим лагом — от 6 до 12 месяцев. То есть нам придётся очень долго терпеть низкие котировки, которые могут упасть ниже цены отсечения бюджетного правила в $42,4 за баррель, — предупредил эксперт.

Продолжение политики поддержки цен за счёт снижения добычи может привести к потере доли рынка для всех участников соглашения, включая Россию, считает аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал Илья Григорьев. Он поясняет, что имеющийся на сегодня избыток предложения нефти никуда не уходит, поскольку США продолжают наращивать производство сырья. Кроме того, дополнительное сокращение добычи угрожает инвестиционным проектам по разведке и разработке новых месторождений, так как во многих странах, в том силе и нашей, имеющиеся запасы нефти близки к исчерпанию, отмечает эксперт.

Перед Россией стоял выбор: поддержать цены или удерживать свою долю рынка. Согласие на снижение добычи имело бы кратковременный эффект и могло привести к негативным последствиям для всей отрасли. Отказ позволит удержать рынок и продолжить разработку новых месторождений, а цены в любом случае будут низкими на очень долгий период, — считает аналитик.

Решение России не участвовать в новых ограничениях ОПЕК может быть также связанно с неуверенностью в эффективности мер ОПЕК+ и их способности значительно повлиять на стоимость энергоресурсов, — считает создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко.