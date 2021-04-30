Вложения в инновации в России возросли

https://static.news.ru/photo/d53d190a-a99c-11eb-9500-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Затраты на инновационную деятельность в России в 2019 году выросли на 26,8% по сравнению с 2018 годом и составили 1,95 трлн рублей. Об этом сообщили NEWS.ru во НИУ ВШЭ.

При этом доля вложений в инновации в общих продажах в 2019 году почти не изменилась. В 2018 году этот показатель был равен 2,2%, а в 2019 году — 2,1%. За рассматриваемый период инновационную деятельность вели девять организаций из 100. Как выяснилось, большую часть средств (56,3%) предприятия берут из собственных источников, государство финансирует инновации на 20%.

Также аналитики подсчитали, что выпуск инновационной продукции в России в 2019 году увеличился на 3,7% по сравнению с показателем предыдущего года и составил 4,9 трлн рублей. При этом доля инновационных разработок в общих продажах снизилась на 1,2%.

В ближайшие три года вкладываться в нововведения планируют 10,3% организаций, в большей мере речь идёт о российских аграриях и компаниях IТ-сферы. Эксперты прогнозируют, что к 2022 году уровень инновационной активности первых увеличится с 4,2% до 7,3%, а вторых — с 9,8% до 14,6%. Кроме того, всё чаще партнёрами при реализации инновационных проектов выступают научные организации.

NEWS.ru является официальным информационным партнёром проходящей с 18 по 30 апреля в ВШЭ Апрельской международной научной конференции.