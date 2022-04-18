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Экономика

Власти Японии напугали возможные последствия антироссийских санкций

07:56, 19 апреля 2022
Власти Японии напугали возможные последствия антироссийских санкций Коити Хагиуду Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press
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У Токио есть опасения по поводу того, как введённые против России санкции могут отразиться на экономике Японии. В связи с этим власти намерены рассмотреть меры реагирования, сообщает РИА Новости.

У нас существуют опасения относительно возможного влияния на жизнь граждан и бизнес не только на фоне мер, но в свете ситуации на Украине в целом. Мы продолжим пристально следить за этим, — цитирует агентство министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду.

С 19 апреля вступил в силу новый пакет санкций Токио в отношении России. Он включает в себя запрет на ввоз в страну 38 наименований товаров, в числе которых древесина, детали двигателей для кораблей и самолётов, пиво, водка. Однако на товары, по которым контракты были заключены до вступления запрета в силу, импорт будет действовать до 18 июля.

Ранее Токио ввёл дополнительные санкции против 398 россиян и 28 российских организаций, а также наложил запрет на новые прямые инвестиции в РФ. Под рестрикции попали Сбербанк и Альфа-Банк, чьи активы были заморожены.

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