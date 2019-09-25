https://static.news.ru/photo/9a6b4d4c-dfa9-11e9-9e3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Около 91 млрд рублей будет дополнительно выделено в 2020 году на выплату пособий по уходу за детьми в возрасте до трёх лет. Об этом заявил министр труда Максим Топилин.

На совещании президента Владимира Путина с членами правительства он пояснил, что в следующем году размер пособия составит в среднем 12 тысяч рублей, что сопоставимо с прожиточным минимумом в субъектах.

Если говорить о всём периоде получения пособия, семья будет получать 430 тысяч рублей в сумме за три года — достаточно значительная сумма, — цитирует министра ТАСС .

Ранее News.ru писал, что возглавляемое Топилиным ведомство подготовило проект приказа об увеличении срока выплаты пособий на первого и второго ребёнка с полутора до трёх лет. В нём предусмотрено изменение параметров доходов семьи при назначении пособия с полуторакратного размера прожиточного минимума до двукратного.