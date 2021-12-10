Власти выделили ещё 5,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

Власти направят на поддержку льготной ипотеки ещё 5,5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства поступят из резервного фонда правительства. Как отметили в пресс-службе кабмина, дополнительное субсидирование поможет улучшить жилищные условия не менее чем 622 тысячам граждан.

Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов, — говорится в сообщении.

Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 8 декабря.

Программу запустили весной 2020 года в качестве антикризисной меры поддержки спроса на жильё, 1 июля 2021 года её продлили на год, повысив максимальную ставку с 6,5% до 7%. Также была уменьшена сумма кредита до 3 млн рублей для всех регионов.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не поддерживает дальнейшее продление программы льготной ипотеки на новостройки, поскольку она может влиять на высокий рост цен на жильё. Глава регулятора считает, что для поддержки граждан есть более адресные программы.