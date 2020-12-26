Власти выделили ещё 2,5 млрд рублей на поддержку регионам

https://static.news.ru/photo/9c73b9a6-480f-11eb-b2a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Российское правительство выделило ещё 2,5 млрд рублей на поддержку регионам, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Дополнительное финансирование на указанную сумму получат, с целью поддержания стабильности, Мордовия, Бурятия и Ингушетия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщили в пресс-службе правительства. Отмечается, что 2,5 млрд поступят не только в Ингушетию, Бурятию и Мордовию как в регионы, пострадавшие от пандемии. Кроме того, часть денег будет отправлена на Байконур. С помощью дотаций из бюджета региональные власти получат возможность выполнить социальные обязательства перед местными жителями, а также в их распоряжении окажутся дополнительные средства для борьбы с распространением коронавируса.

Регионы получат ещё более 2,5 миллиарда рублей на поддержание стабильности бюджетных систем. Деньги поступят до конца 2020 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — написано на сайте кабинета министров.

Всего на балансировку региональных бюджетов в течение года было выделено примерно 300 млрд рублей. Предусмотреть дополнительную финансовую помощь субъектам поручил российский президент Владимир Путин.

Как писал NEWS.ru, Путин рассказал, что иногда за полночь обсуждал ситуацию с пандемией коронавируса с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он похвалил членов правительства, отметив, что даже в самые тяжёлые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил. По словам президента, все министры сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность, работали в условиях больших нагрузок.